Δηλώσεις του Bono για Coldplay: «Δεν είναι ροκ συγκρότημα»

Οι Coldplay θα δώσουν δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ στις 8 και 9 Ιουνίου

Ο Bono των U2 είπε ότι οι Coldplay «δεν είναι ροκ συγκρότημα». Με τη δήλωση αυτή ο Ιρλανδός ρόκερ θέλει να υπερασπιστεί το γκρουπ, ώστε να «κριθεί» σύμφωνα με τους κανόνες της ροκ από τους λάτρεις της μουσικής.



Ο Bono μίλησε στο Sounds Music Uncovered: The Genius Of Coldplay του BBC με παρουσιαστή τον Γκρεγκ Τζέιμς. Η σειρά αποκαλύπτει την άνοδο των Coldplay με τη βοήθεια θαυμαστών, συναδέλφων μουσικών και άλλων που συμμετέχουν στο ταξίδι τους.



Μιλώντας συγκεκριμένα για το «Clocks» από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ «A Rush Of Blood to the Head», ο Bono παρατήρησε: «Απλώς σε κολλάει, πιο πολύ ακόμα και από τον ίδιο τον χρόνο».



Ο frontman των U2 πρόσθεσε ότι θυμόταν πώς ένιωσε όταν άκουσε για πρώτη φορά το εν λόγω χιτ, «είναι απλώς το καλύτερο τραγούδι αυτή τη στιγμή», είπε.



Ο Bono συνέχισε: «Πρέπει να αναφέρω ότι οι Coldplay δεν είναι ροκ συγκρότημα. Ελπίζω να είναι προφανές».



«Δεν πρέπει να κρίνονται από τους κανόνες της ροκ… Η μουσική των Coldplay έχει διαφορετική πηγή και νομίζω ότι αποκαλύπτεται καλύτερα στο τραγούδι "Clocks"» εξήγησε.



Οι Coldplay αναμένεται να είναι οι headliners στο φετινό Glastonbury, ενώ τον Ιούνιο θα τους δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Οι Coldplay θα δώσουν δύο μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ στις 8 και 9 Ιουνίου.



Ωστόσο, οι θαυμαστές εξακολουθούν να είναι αβέβαιοι για το μέλλον της μπάντας, αφού ο Κρις Μάρτιν έχει δηλώσει ότι θα σταματήσουν να κάνουν μουσική το 2025. Ήταν το 2021, όταν ο Μάρτιν αποκάλυψε ότι οι Coldplay πλησίαζαν στο τέλος τους όσον αφορά νέα τραγούδια και πως σκοπεύουν να σταματήσουν να γράφουν καινούρια μουσική ως συγκρότημα μέχρι τον επόμενο χρόνο.



«Λοιπόν, ξέρω ότι μπορώ να σας το πω: ο τελευταίος δίσκος μας θα βγει το 2025 και μετά από αυτό νομίζω ότι θα κάνουμε μόνο περιοδείες», είπε ο Μάρτιν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Jo Wiley. «Ίσως θα κάνουμε κάποια συνεργατικά πράγματα, αλλά ο κατάλογος των Coldplay, όπως τον ξέρουμε, τελειώνει τότε».



