Μπίλι Ζέιν εσύ; Ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός είναι ίδιος ο Μάρλον Μπράντο σε νέα ταινία

O Μπίλι Ζέιν θα υποδυθεί τον Μάρλον Μπράντο σε νέα ταινία και η μεταμόρφωσή του είναι εντυπωσιακή

O Μπίλι Ζέιν θα υποδυθεί τον Μάρλον Μπράντο στην επερχόμενη ταινία Waltzing With Brando και όπως μπορείτε να δείτε από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός στα social media, η ομοιότητα του με τον θρυλικό Μπράντο είναι εκπληκτική!

Όσον αφορά την πλοκή της ταινίας, θα τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του '70, όταν ο Μπράντο αγόρασε το ιδιωτικό νησί Tetiaroa στον Νότιο Ειρηνικό. Ήταν μια εποχή που ο Μπράντο έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται για να χρηματοδοτήσει τα περιβαλλοντικά έργα που αναλάμβαναν μαζί με τον αρχιτέκτονα Μπέρναρντ Τζατζ στο νησί.



«Όταν του τηλεφώνησαν για την γκανγκστερική ταινία, το έκανε για να χρηματοδοτήσει αυτό που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν στο Tetiaroa», είπε ο Ζέιν, αναφερόμενος στον εμβληματικό Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Το Waltzing With Brando σε σκηνοθεσία Μπιλ Φίσμαν θα αναβιώσει σκηνές από τις ταινίες The Godfather και Last Tango in Paris. Η ταινία βασίζεται στα απομνημονεύματα με τίτλο Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti του Τζατζ.



Μάλιστα, οι εικόνες που παρουσιάζουν τον Ζέιν δείχνουν την απίστευτη μεταμόρφωσή του σε Μπράντο, τόσο πολύ που για παράδειγμα νομίζει κανείς ότι είναι στιγμιότυπα από τις αρχικές ταινίες.

Οι σχεδιαστές κοστουμιών, μαλλιών και μακιγιάζ στο Waltzing With Brando χρησιμοποίησαν πολλά από τα καλούπια και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις ταινίες του Μπράντο.



Ακόμα, ο Ζέιν πιστεύει ότι ο Μπράντο ήταν πρωτοπόρος όσον αφορά τον ακτιβισμό. «Τότε κανείς δεν άγγιζε τις αιτίες. Υπερασπίστηκε τα πολιτικά δικαιώματα, παρέλασε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Συμμετείχε στον περίπατο για τα πολιτικά δικαιώματα. το έκανε για τα δικαιώματα των ιθαγενών. Αυτό που κανείς δεν γνωρίζει είναι τι έκανε για το περιβάλλον ως ακτιβιστής και η προνοητικότητα που είχε για το τι στην πραγματικότητα θα γινόταν με την κλιματική κρίση».



Ο Μπράντο, ως γνωστόν, ερωτεύτηκε την περιοχή μετά τα γυρίσματα του Mutiny on the Bounty στην περιοχή του Νότιου Ειρηνικού. «Είναι ένα γράμμα αγάπης προς την Ταϊτή, προς εκείνον και το πάθος του», καταλήγει ο Ζέιν.



