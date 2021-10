Unlimited abilities days 2021 - Τεχνολογία χωρίς Περιορισμούς

«Ο Covid 19 επιτάχυνε την ένταξη της τεχνολογίας στη ζωή μας, φέρνοντας μας αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Άνθρωποι με προβλήματα όρασης, ακοής και μετακίνησης μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογικές εφαρμογές και να ξεπεράσουν τα εμπόδια της καθημερινότητας. H Πολιτεία μπορεί να εντάξει τεχνολογικά εργαλεία που θα μας εξασφαλίσουν ισότιμη συμμετοχή ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της πόλης που ζούμε, σε κάθε περιοχή. Η ιατρική και η επιστήμη έχουν στα χέρια τους τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν περισσότερη υγεία και φροντίδα για κάθε ηλικία και πάθηση, χωρίς διακρίσεις. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ποιοτικής ζωής, για κάθε πολίτη, χωρίς περιορισμούς!»

Οι μέρες γιορτής των ανθρώπων με ικανότητες να ξεπερνούν κάθε περιορισμό, επιστρέφουν το Σάββατο 30 Οκτωβρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η φετινή διοργάνωση υπό το τίτλο «Τεχνολογία χωρίς Περιορισμούς» έχει σκοπό να αναδείξει τα οφέλη και τις προκλήσεις της χρήσης της τεχνολογίας στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του κάθε πολίτη, χωρίς περιορισμούς. Μια πολυδιάστατη εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί φορείς με 3 άξονες δράσεων:

#ABILITIES TALKS

Άνθρωποι με ή χωρίς αναπηρία, ορατή ή αόρατη, κοινωνικοί επιχειρηματίες, ακτιβιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό μοιράζονται μαζί μας τις ιστορίες και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις ευκαιρίες που φέρνει η εξέλιξη της τεχνολογίας, στην καθημερινότητά μας μέσα από 3 θεματικές ενότητες: «Τεχνολογία & Προσβασιμότητα», «Τεχνολογία & Υγεία», «Τεχνολογία & Κοινωνία».

#ΤΗΙΝΚ & CARE CHALLENGE

Η ανατροπή των στερεοτύπων για την αναπηρία, η ενημέρωση και η πρόληψη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης μετατρέπονται σε διαδραστικές δράσεις. Οι επισκέπτες κάθε ηλικίας θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά με παιχνίδια, διαγωνισμούς με δώρα τεχνολογίας, να ενημερωθούν, να κάνουν εξετάσεις πρόληψης, να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών, να εγγραφούν ως δωρητές οργάνων, να συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία, να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικές παραστάσεις μουσικής και χορού, αποτελώντας ενεργά μέλη της ημέρας γιορτής των ανθρώπων με ικανότητες.

#DESIGN & CARE HACKATHON «Rare is Unique»

ψηφιακός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τις σπάνιες παθήσεις

Το κοινωνικό marketing αξιοποιεί το design και λειτουργεί ως μέσο ανατροπής των στερεοτύπων για τις χρόνιες παθήσεις/αναπηρίες. Γραφίστες και Designers ενώνουν τις δυνάμεις στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό «Rare is Unique», αναδεικνύοντας ότι σπάνιος σημαίνει μοναδικός. Τα καλύτερα σχέδια θα ψηφιστούν από το κοινό διεκδικώντας χρηματικά έπαθλα και γραφίδες σχεδίασης.

Σας περιμένουμε το Σάββατο 30 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με ομιλίες, δράσεις για κάθε ηλικία, bazaar, διαγωνισμούς και δώρα. Ανατρέπουμε τα στερεότυπα για τις ορατές και αόρατες αναπηρίες, αναδεικνύουμε τις ικανότητες μας να ξεπερνάμε κάθε περιορισμό. Την εκδήλωση θα κλείσει χορευτική παράσταση από την μικτή ομάδα σύγχρονου χορού Dagipoli Dance Co.

Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υβριδικά. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς τη φυσική παρουσία κοινού με ψηφιακή αναμετάδοση στα κανάλια της εκδήλωσης και οι διαδραστικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στον προαύλιο χώρο της Τεχνόπολης και στην αίθουσα Νέοι Φούρνοι, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, το Σάββατο 30 Οκτωβρίου στις 11.00-20.00.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το δίκτυο ενδυνάμωσης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις “HUMANE” υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , της Περιφέρειας Αττικής , του Δήμου Αθηναίων , του ΣΦΕΕ , της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας .





