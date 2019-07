Μικρά tips για να μην ξεμένετε από gigabytes

Αυτό συμβαίνει διότι τόσο τα social media όσο και τα video που παρακολουθούμε πλέον μέσα από τα κινητά μας τηλέφωνα και αποτελούν αγαπημένη ασχολία, καταναλώνουν μεγάλο όγκο δεδομένων.

Στην περίπτωση λοιπόν που ο πάροχός σας είναι… φειδωλός με τα δεδομένα οι ειδικοί προτείνουν τρόπους που μπορείτε να περιορίζεται την χρήση και κατανάλωση gigabytes και να τα χρησιμοποιείτε όταν τα έχετε πραγματικά ανάγκη.

Βρείτε ποιες εφαρμογές… ξοδεύουν

Ανακαλύψετε τις εφαρμογές που σας καταναλώνουν περισσότερο ιντερνέτ.

Πώς να το κάνετε αυτό; Στις συσκευές που τρέχουν Android: Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων ή Αγγλικά: Settings > Data Usage

Στις συσκευές Apple πάτε Ρυθμίσεις > Δεδομένα ή Αγγλικά: Settings > Mobile Data.

YouTube

Σας αρέσει να βλέπετε βίντεο; Χρησιμοποιήστε το YouTube με έξυπνο τρόπο. Τι πρέπει να κάνετε; Οι χρήστες Android: στην εφαρμογή YouTube πατήστε τις τρεις τελίτσες στα δεξιά επάνω Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμός δεδομένων (Ροή βίντεο HD μόνο μέσω Wi-Fi) να είναι ON ή στα Αγγλικά: Settings > General > Limit mobile data usage ( Only stream HD video on Wi-Fi) > ON

Οι χρήστες Apple στην εφαρμογή YouTube πατήστε τις τρεις τελίτσες στα δεξιά επάνω, Ρυθμίσεις > HD μόνο με Wi-Fi να είναι ON ή στα Αγγλικά: Settings > Play HD on Wi-FI only > ON.

Αυτόματες ενημερώσεις

Αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών; Διαλέξτε εσείς πότε και πια εφαρμογή θέλετε να ενημερωθεί. Και πώς να κάνετε χειροκίνητη ενημέρωση τις εφαρμογές στα Android; Πρώτα ανοίγετε το Play Store από την συσκευή σας ύστερα Ρυθμίσεις > Γενικά >

Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών > Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών μόνο μέσω Wi-Fi ή Χωρίς ενημέρωση εφαρμογών.

Και πώς να κάνετε χειροκίνητη ενημέρωση τις εφαρμογές στα iOS; Ρυθμίσεις > iTunes και App Store > Χρήση κινητού δικτύου OFF.

iOS 9

Επίσης οι χρήστες που έχουν συσκευές που τρέχουν iOS 9 ή νεότερο και θέλουν να εξοικονομήσουν ιντερνέτ από τον πάροχο τους θα πρέπει να απενεργοποιήσουν το Assist. Πως γίνετε; Ρυθμίσεις > Δεδομένα > (κάτω-κάτω) Βοήθεια Wi-Fi > OFF.