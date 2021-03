Αυτοί είναι οι πέντε λόγοι για να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε μόνοι μας

Αν κάτι χάσαμε και εκτιμήσαμε την αξία του, μέσα στο 2020, αυτό ήταν τα ταξίδια, τα ανεμπόδιστα ταξίδια αναψυχής σε όποια γωνιά του πλανήτη επιλέγαμε. Όταν λοιπόν η δυνατότητα να ταξιδεύουμε παντού επιστρέψει όπως και πριν την πανδημία, τότε θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να απεμπλακούμε από κάθε τι που τυχόν μας κρατούσε εντός των τειχών και να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε όσο συχνά μπορούμε για να γνωρίσουμε χώρες, πολιτισμούς, ανθρώπους, κουλτούρες.

Ένα από τα συχνότερα «εμπόδια» στα ταξίδια είναι και ο δισταγμός ή και ο φόβος, να ταξιδέψουμε μόνοι μας. Ένα ταξίδι στο άγνωστο για μερικές ή περισσότερες ημέρες προκαλεί άγχος σε κάποιους από εμάς και αυτό είναι λογικό, καθώς ένα μοναχικό ταξίδι προϋποθέτει κάποια πράγματα, που μπορεί να μην είμαστε σίγουροι πως κατέχουμε απολύτως. Από την άλλη όμως, ένα ταξίδι που κάνουμε μόνοι μας προσφέρει πολύ σημαντικά πράγματα στον ίδιο μας τον εαυτό, κι αυτό καλό είναι να μην το παραβλέπουμε.

Η περιπέτεια

Δεν είναι κάθε περιπέτεια επικίνδυνη, μπορεί να είναι «απλώς» διασκεδαστική. Η περιπέτεια που ζούμε μόνοι μας σε έναν ξένο τόπο δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη. Ο αυθορμητισμός μας μπορεί να «δοκιμαστεί» καθώς, είναι βέβαιο, πως όσο λεπτομερώς και αν έχουμε προγραμματίσει το ταξίδι μας από την πατρίδα, όταν βρεθούμε επί τόπου θα χρειαστεί να κάνουμε αλλαγές – που, για κάποιους, είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ενός ταξιδιού! Εάν είμαστε πολύ διστακτικοί, μπορούμε για το πρώτο μας solo ταξίδι να επιλέξουμε έναν προορισμό στον οποίο έχουμε ξαναπάει στο παρελθόν. Έτσι θα γνωρίζουμε εκ των προτέρων πώς θα κινηθούμε και τι θέλουμε πραγματικά να δούμε. Θα έχουμε και μία άμεση σύγκριση του τι τελικά προτιμάμε, το ταξίδι με παρέα ή να ταξιδεύουμε μόνοι μας.

Η αυτογνωσία

Ταξιδεύοντας μόνοι μας και περνώντας μερικές ημέρες μόνο με τον εαυτό μας είναι βέβαιο πως θα καταλάβουμε καλύτερα πώς δρούμε και πώς αντιδρούμε απέναντι σε διάφορες καταστάσεις. Όταν δεν σκεφτόμαστε πως πρέπει να ανταποκριθούμε σε όσα οι άλλοι περιμένουν από εμάς, τότε ενεργούμε πολύ πιο αυθόρμητα, παρορμητικά – στην ουσία, όπως κατά βάθος, εμείς επιθυμούμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να… τεμπελιάσουμε όσο θέλουμε, ή να δούμε το ίδιο μουσείο περισσότερες από μία φορά, απλώς και μόνο επειδή μας αρέσει! Περπατάμε όσο αντέχουμε, ξεκουραζόμαστε όταν το θέλουμε εμείς και, κυρίως, δοκιμάζουμε τον εαυτό μας υπό πολλές διαφορετικές συνθήκες.

Οι γνωριμίες

Ταξιδεύουμε για να γνωρίσουμε νέους τόπους, νέους πολιτισμούς, νέους ανθρώπους. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε ανθρώπους είναι να ταξιδεύουμε μόνοι μας. Όσο κλειστοί χαρακτήρες ή ντροπαλοί και να είμαστε, θα αναγκαστούμε, όχι μία αλλά πολλές φορές, να ανοίξουμε συζήτηση με τον μαγαζάτορα, τον ξενοδόχο, τον ταξιτζή, τον διπλανό μας στο αξιοθέατο, με δεκάδες αφορμές: Να ενημερωθούμε για κάτι που αναζητάμε, να ζητήσουμε οδηγίες, να ζητήσουμε μια… φωτογραφία. Η μία κουβέντα, σε τέτοιες περιπτώσεις, φέρνει την άλλη και χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε, έχουμε νέους φίλους σε έναν νέο προορισμό!

Τα οικονομικά

Πολύ σπουδαίος παράγοντας, ειδικά προκειμένου να μην είναι το ταξίδι μας αποτρεπτικό για τα επόμενα, είναι ένας καλός οικονομικός έλεγχος. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό είναι σχετικά εύκολο να προϋπολογιστεί εκ των προτέρων, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις, εισιτήρια, διαμονή, επισκέψεις σε αξιοθέατα έχουν προπληρωθεί. Αυτά είναι άλλωστε και τα πιο μεγάλα έξοδα, οπότε από εκεί και πέρα εναπόκειται μόνο σε εμάς να κάνουμε επιλογές για φαγητό, για παράδειγμα, αναλόγως με το βαλάντιό μας.

Η αυτοπεποίθηση

Last but not least, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το να βρεθούμε μόνοι μας σε έναν «ξένο τόπο» και να τα καταφέρουμε, είναι η μεγαλύτερη «ένεση» αυτοπεποίθησης που μπορούμε να κάνουμε! Ας σκεφτούμε μόνο και μόνο το συναίσθημα που αισθανόμαστε όταν ανακαλύπτουμε ένα «κρυμμένο μυστικό» στον προορισμό μας! Όταν φτάνουμε μπροστά στο έργο τέχνης που είχαμε από μικρή στόχο να δούμε από κοντά, καθώς συνειδητοποιούμε πως τα καταφέραμε και μάλιστα «ολομόναχοι»…

Το ταξίδι είναι ένας τρόπος να σκεφτούμε διαφορετικά, να ανακαλύψουμε τα όριά μας, να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα τον εαυτό μας – και μέσω αυτού, και τους γύρω μας.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.