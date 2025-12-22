Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Δεκεμβρίου

Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 22 Δεκεμβρίου.

  • 856 - Σεισμός στην περιοχή Νταμγκάν της Περσίας σκοτώνει περίπου 200.000 άτομα. Πρόκειται για τον έκτο πιο θανατηφόρο σεισμό στην καταγεγραμμένη ιστορία.
  • 1808 - Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν παρουσιάζει στη Βιέννη για πρώτη φορά την 5η Συμφωνία, την 6η Συμφωνία, το Κοντσέρτο αρ. 4 για πιάνο (εκτελεσμένο από τον ίδιο τον Μπετόβεν) και τη Φαντασία για πιάνο, χορωδία και ορχήστρα (με τον Μπετόβεν στο πιάνο).
  • 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μάχη της Χειμάρρας. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Χειμάρρα.
  • 1940 - Το υποβρύχιο Παπανικολής βυθίζει το ιταλικό ιστιοφόρο Antonietta.
  • 1963 - Το κρουαζιερόπλοιο Λακωνία φλέγεται σε απόσταση 290 χιλιομέτρων βόρεια της Μαδέρα στην Πορτογαλία με απολογισμό 128 νεκρούς.
  • 1989 - Ανοίγει ξανά μετά από σχεδόν 30 χρόνια η Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, δίνοντας τέλος ουσιαστικά στη διαίρεση της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας.
  • 1989 - Ο κομμουνιστής πρόεδρος της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου ανατρέπεται από τον Ιόν Ιλιέσκου. Ο Τσαουσέσκου και η σύζυγός του εγκαταλείπουν το Βουκουρέστι με ελικόπτερο.

