Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Δεκεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 22 Δεκεμβρίου.
- 856 - Σεισμός στην περιοχή Νταμγκάν της Περσίας σκοτώνει περίπου 200.000 άτομα. Πρόκειται για τον έκτο πιο θανατηφόρο σεισμό στην καταγεγραμμένη ιστορία.
- 1808 - Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν παρουσιάζει στη Βιέννη για πρώτη φορά την 5η Συμφωνία, την 6η Συμφωνία, το Κοντσέρτο αρ. 4 για πιάνο (εκτελεσμένο από τον ίδιο τον Μπετόβεν) και τη Φαντασία για πιάνο, χορωδία και ορχήστρα (με τον Μπετόβεν στο πιάνο).
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μάχη της Χειμάρρας. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Χειμάρρα.
- 1940 - Το υποβρύχιο Παπανικολής βυθίζει το ιταλικό ιστιοφόρο Antonietta.
- 1963 - Το κρουαζιερόπλοιο Λακωνία φλέγεται σε απόσταση 290 χιλιομέτρων βόρεια της Μαδέρα στην Πορτογαλία με απολογισμό 128 νεκρούς.
- 1989 - Ανοίγει ξανά μετά από σχεδόν 30 χρόνια η Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, δίνοντας τέλος ουσιαστικά στη διαίρεση της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας.
- 1989 - Ο κομμουνιστής πρόεδρος της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου ανατρέπεται από τον Ιόν Ιλιέσκου. Ο Τσαουσέσκου και η σύζυγός του εγκαταλείπουν το Βουκουρέστι με ελικόπτερο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:54 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου
04:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι
00:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ (βίντεο)
13:51 ∙ WHAT THE FACT
Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως
17:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου
12:53 ∙ WHAT THE FACT