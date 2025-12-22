Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 22/12), σε διαμέρισμα πολυκατοικίας δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.