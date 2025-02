Ψάρι της «Ημέρας της Κρίσης» βρέθηκε ζωντανό σε παραλία - Πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια

Σε μία αναπάντεχη όσο και σπάνια εμφάνιση ένα ψάρι «της Ημέρας της Κρίσεως» βρέθηκε ζωντανό σε μια παραλία στο Μεξικό

Στην ιαπωνική λαογραφία, οι εμφανίσεις αυτών των ασύλληπτων θαλάσσιων πλασμάτων που αποκαλούνται και προάγγελοι καταστροφής, πιστεύεται ότι προμηνύουν σεισμούς, αν και οι επιστήμονες δεν βρήκαν ισχυρή σχέση μεταξύ αυτών των γεγονότων σε πρόσφατη μελέτη

Ένα ζευγάρι που έκανε βόλτα στην παραλία εντόπισε κάτι περίεργο στο νερό. Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να είναι ένας μικρός αλιγάτορας, ενώ η σύζυγός του αναρωτήθηκε αν ήταν καρχαρίας, σύμφωνα με την Kim Bellware της Washington Post.

Όπως αποδεικνύεται, και οι δύο έκαναν μεγάλο λάθος. Το πλάσμα που βρισκόταν στην άμμο ήταν ένα κουπί: ένα θαλάσσιο πλάσμα βαθέων υδάτων σε σχήμα χελιού, γνωστό και ως «ψάρι της Ημέρας της Κρίσεως». Ενώ αυτά τα ψάρια είναι γνωστό ότι περιστασιακά ξεβράζονται νεκρά στις παραλίες, οι ζωντανές θεάσεις κουπιών είναι εξαιρετικά σπάνιες - το πρώτο γνωστό βίντεο ενός τραβήχτηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ το 2001, σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα.

Παρά την ασάφεια για τα εν λόγω ψάρια, η Νότια Καλιφόρνια είδε ένα εκπληκτικό ποσό από αυτά το 2024. Μια αξιοσημείωτη πρόσφατη εμφάνιση του είδους ήταν τον περασμένο Αύγουστο, όταν μια ομάδα καγιάκ βρήκε το σώμα ενός ψαριού στην Καλιφόρνια. Αυτό σηματοδότησε μόνο το 20ο γνωστό κουπί που έχει ξεβραστεί στην πολιτεία από το 1901, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps.

«Οι άνθρωποι τα έχουν μελετήσει, αλλά πολύ σπάνια έχουμε αλληλεπιδράσει μαζί τους ζωντανά στο φυσικό τους περιβάλλον», δήλωσε ο Ben Frable, ο οποίος διαχειρίζεται τη συλλογή θαλάσσιων σπονδυλωτών του Ιδρύματος Scripps, στην Grace Toohey των Los Angeles Times τον Αύγουστο. Αυτή η ανακάλυψη ακολουθήθηκε από δύο άλλα νεκρά δείγματα που ξεβράστηκαν στην ακτή την ίδια χρονιά.

Σύμφωνα με τον ιαπωνικό μύθο που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, βλέποντας ένα κουπί σε ρηχά νερά είναι προάγγελος καταστροφής, ειδικά σεισμών. Αυτή η δεισιδαιμονία ενισχύθηκε όταν 20 κουπιά ξεβράστηκαν κατά μήκος της ιαπωνικής ακτής λίγο πριν από τον περίφημο σεισμό μεγέθους 9,0 Ρίχτερ του έθνους το 2011, ο οποίος ακολουθήθηκε από ένα καταστροφικό τσουνάμι και πυρηνικό ατύχημα.

Πιο πρόσφατα, η Δυτική Ακτή των ΗΠΑ χτυπήθηκε από σεισμό μεγέθους 7,0 Ρίχτερ μόλις περίπου ένα μήνα μετά την παρατήρηση του Νοεμβρίου. Αυτές οι συμπτώσεις έχουν σαφώς κάνει μια μόνιμη εντύπωση, καθώς οι ερευνητές αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να καταρρίψουν επίσημα τη σχέση μεταξύ κουπιών και σεισμών σε μια μελέτη του 2019 που δημοσιεύθηκε στο Bulletin of the Seismological Society of America.

Στην πραγματικότητα, «αν κάποιος εντοπιστεί κοντά στην επιφάνεια, αυτό συνήθως δείχνει ότι το πλάσμα είναι άρρωστο, πεθαίνει ή τουλάχιστον αποπροσανατολίζεται», γράφει η Katie Hogge για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ocean Conservancy.

Πράγματι, ο Hayes λέει στην Washington Post ότι φαινόταν να υπάρχει μια πληγή στο πρόσωπο του κουπιού (αν και δεν φαίνεται στο βίντεο) και ότι ο άνθρωπος που είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να οδηγήσει το πλάσμα πίσω στο νερό είπε ότι θα πήγαινε το κουπί σε έναν θαλάσσιο βιολόγο. Από την άλλη, ο Ted Pietsch, ζωολόγος και βιολόγος που ειδικεύεται στα ψάρια βαθέων υδάτων στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, λέει στην Post ότι «κανείς δεν ξέρει γιατί το κάνουν αυτό. Είναι το ίδιο με το μυστήριο του γιατί οι φάλαινες βγαίνουν στις ακτές».