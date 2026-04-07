ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας - Θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα

Ραντεβού με την τύχη είχε ένας κάτοικος Πάτρας, καθώς κατά την επίσκεψη του σε ένα κατάστημα Allwyn της περιοχής, κέρδισε 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τα επόμενα 2 χρόνια, στο παιχνίδι του ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ».

Ο ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος Allwyn, που βρίσκεται στην οδό 12ου Συντάγματος 2, Γιώργος Νταλάπας, αναφέρει: «Ο μεγάλος νικητής αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης των τελευταίων ημερών, σε ολόκληρη την πόλη. Το να ξέρεις πως έχεις εξασφαλίσει ένα εισόδημα ύψους 50.000 ευρώ για τους επόμενους 24 μήνες, σίγουρα σε κάνει να αντιμετωπίζεις με περίσσια αισιοδοξία το μέλλον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς, από το να καταγράφονται τέτοιες επιτυχίες στο κατάστημα μας. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

«Είναι... εξωπραγματικό»

Το κόστος του τυχερού λαχνού «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» ήταν 10 ευρώ. «Η χαρά μας δεν περιγράφεται και στο κατάστημά μας επικρατεί εορταστικό κλίμα. Το να εισπράττει κανείς ουσιαστικά 1,2 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μένα τόσο μικρό αντίτιμο είναι... εξωπραγματικό. Με μια καλή διαχείριση, ο υπερτυχερός θα είναι ξένοιαστος όχι μόνο για τους επόμενους 24 μήνες, αλλά για πολλά χρόνια», τονίζει ο κ. Νταλάπας.

Οι λαχνοί της οικογένειας ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ»

Η οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» αποτελείται από τρία παιχνίδια. Σε όλους τους λαχνούς, οι παίκτες προσπαθούν να ταιριάξουν οποιονδήποτε από τους αριθμούς τους με έναν από τους τυχερούς αριθμούς, ώστε να κερδίσουν το αντίστοιχο ποσό.

Αν βρουν το σύμβολο «24ΜΗΝΕΣ» δύο φορές στον λαχνό τους, κερδίζουν το μέγιστο έπαθλο του εκάστοτε παιχνιδιού, δηλαδή 50.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-10€», 24.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€» και 5.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-2€».

Επίσης, στα παιχνίδια «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-10€» και «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€», κερδίζουν 2.000 και 1.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες αντιστοίχως, αν βρουν δύο φορές το σύμβολο «ΤΥΧΗ».

18:21ΚΟΣΜΟΣ

«Καλωσήρθατε στην παλιά μου γειτονιά» - Το συγκινητικό μεταθανάτιο μήνυμα του διοικητή του Apollo 13 στους αστροναύτες του Artemis II

18:20ΥΓΕΙΑ

«Ασπίδα» στην άνοια οι πνευματικά απαιτητικές δουλειές και σπουδές

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντοναλντ Τραμπ: «Η διορία ισχύει» - «Θα υπάρξει επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Οκτώ παραβάσεις την Τρίτη – Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Σκρέκας: Τι σημαίνουν «χεράτα» και «φορετά» - Η καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πάσχα: Με εκπλήξεις η Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα σουβλίσουμε οβελία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τοίχο πολυκατοικίας - Παραλίγο να μπει σε υπόγειο διαμέρισμα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μαστίγωμα μέχρι αναισθησίας - Από 100 μαστιγώματα σε ανύπαντρο ζευγάρι

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς σχηματίζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε γέφυρες - βίντεο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: «Δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το θάνατο του Παναγιώτη», λέει ο δικηγόρος της

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Χτυπήσαμε σιδηροδρομικούς σταθμούς και γέφυρες»

17:28MEETING POINT

Εισηγήσεις για εκλογές-εξπρές και υπέρβαση πιθανών «ατυχημάτων»

17:24ANNOUNCEMENTS

ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας - Θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες

17:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» αναχώρησαν για τη Μαδρίτη (βίντεο & εικόνες)

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 17 μονάδες η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – Τι απαντούν για Καρυστιανού και Τσίπρα

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: H «τρέλα» του Γκραντ τον βάζει στη δωδεκάδα κόντρα στη «Μπάρτσα»

17:10ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινες ασπίδες» με γυναίκες και παιδιά στήνει το Ιράν απέναντι στο τελεσίγραφο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:24ANNOUNCEMENTS

ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας - Θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή προειδοποίηση Ιράν λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο: Θα βυθιστεί στο σκοτάδι όλη η περιοχή

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πάσχα: Με εκπλήξεις η Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα σουβλίσουμε οβελία

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 17 μονάδες η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – Τι απαντούν για Καρυστιανού και Τσίπρα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μαστίγωμα μέχρι αναισθησίας - Από 100 μαστιγώματα σε ανύπαντρο ζευγάρι

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άσχημα νέα για Λουτσέσκου: Πολλαπλά εγκεφαλικά και πνευμονική θρομβοεμβολή

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό: Η αθέατη πλευρά της Σελήνης σε φωτογραφία για πρώτη φορά στην ιστορία

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς σχηματίζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε γέφυρες - βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ