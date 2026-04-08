H Miranda July στη Στέγη

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Συζήτηση | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Προβολές μικρού μήκους* | 18:30 - 00:00 (σε λούπα) | Στα φουαγιέ της Στέγης

Προβολή ταινίας Me & You & Everyone We Know | Κεντρική Σκηνή | 22:00

Έναρξη προπώλησης: 7 Απριλίου 2026, 17:00

Σκηνοθέτρια, συγγραφέας, εικαστικός, περφόρμερ και μια από τις πιο τολμηρές φωνές της εποχής μας. Με αφορμή το νέο της μυθιστόρημα, με τίτλο "All Fours" («Στα τέσσερα»), η Μιράντα Τζουλάι έρχεται από το Λος Άντζελες στη Στέγη και μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας.

Η Μιράντα Τζουλάι δημιουργεί έργα που αψηφούν τις κατηγοριοποιήσεις και υιοθετούν πολλαπλά μέσα έκφρασης, από τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία έως τις εικαστικές τέχνες και την περφόρμανς. Πολλά από αυτά έχουν φιλοξενηθεί στο MoMA, το Μουσείο Guggenheim και την Μπιενάλε του Whitney. Διάλεξε το επώνυμο July από έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα όταν ήταν 15 χρονών και στα 20 το υιοθέτησε επίσημα.

Το εμβληματικό New Yorker έχει γράψει γι’ αυτήν: «Η Μιράντα Τζουλάι είναι εξαιρετική στην πλοκή. Οι ιστορίες εμφανίζονται μπροστά της σαν δώρο από τους θεούς και το μόνο που έχει να κάνει εκείνη είναι να τις ξετυλίξει». Στη δεκαετία του 1990 πειραματίστηκε στο πλαίσιο της riot grrrl σκηνής με διάφορα πρότζεκτ στα πεδία του θεάτρου, της περφόρμανς και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητα φεστιβάλ και εναλλακτικούς χώρους τέχνης. Στον χώρο της λογοτεχνίας, έχει αποδείξει το χάρισμα και την ικανότητά της να αποτυπώνει –άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με ευαισθησία– όσα συζητούνται εντός και εκτός διαδικτύου στη ζωή μας.

Στα βιβλία της, όπως το "No One Belongs Here More Than You" (2007), μια συλλογή διηγημάτων που απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές, και το πρώτο της μυθιστόρημα, "The First Bad Man" (2015), εξερευνά διάφορα θέματα, όπως είναι η μοναξιά, η αποξένωση και η ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση. Ανεξάρτητα από το μέσο και το είδος που κάθε φορά επιλέγει, η φωνή της παραμένει πάντα εκλεπτυσμένη και βαθιά ανθρώπινη.

Στη Στέγη έρχεται για να παρουσιάσει ένα μέρος του κινηματογραφικού της έργου, καθώς και το τελευταίο της μυθιστόρημα, "All Fours" («Στα Τέσσερα», 2024). Πρόκειται για μια ωδή στην αγάπη σε όλες τις μορφές της, που έχει κυρίαρχη θέση στις συζητήσεις των Αμερικανίδων οι οποίες έχουν περάσει πλέον στο ηλικιακό φάσμα των 40+, αλλά παράλληλα βιώνουν επιθυμίες χωρίς ηλικιακούς φραγμούς.

Μετά τη συζήτηση, θα προβληθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης η ταινία μεγάλου μήκους "Me and You and Everyone We Know" (2005) σε σκηνοθεσία της Μιράντα Τζουλάι. Μια ασυνήθιστη ιστορία μιας ομάδας συνηθισμένων ανθρώπων. Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance (2005) και το Βραβείο Χρυσής Κάμερας στο Φεστιβάλ Καννών (2005).

Παράλληλα, η Στέγη θα γεμίσει με «Μιράντες» – οθόνες που θα προβάλουν art video της Μιράντα Τζουλάι σε λούπα. Μια Μιράντα συνομιλεί με αγνώστους στον δημόσιο χώρο. Μια τρίτη κάνει διαλείμματα χορού όσο γράφει το μυθιστόρημά της, "All Fours", ενώ μια άλλη αγοράζει πολύτιμους λίθους και κοσμήματα στο Λος Άντζελες. Γυρισμένα με το κινητό της, από την ίδια, από φίλους ή ακόμη και από αγνώστους, τα περισσότερα αναρτημένα στο Instagram και για μία βραδιά στα φουαγιέ της Στέγης. Τα καλλιτεχνικά βίντεο της Μιράντα Τζουλάι συνθέτουν ένα πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους και πειραματισμών που πλαισιώνει τη συζήτηση και προεκτείνει τη συνάντηση του αθηναϊκού κοινού με την ίδια και τον καλλιτεχνικό της κόσμο.

Το μυθιστόρημα “All Fours” κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σε μετάφραση από τα αγγλικά της Νατάσας Σίδερη, με τον τίτλο «Στα Τέσσερα». Την ημέρα της εκδήλωσης, στο φουαγιέ της Στέγης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει συλλεκτικά, υπογεγραμμένα αντίτυπα του βιβλίου.

Η διάθεση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των αντιτύπων.

Πρόγραμμα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:30 | Συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ιδρύματος Ωνάση

&

Προβολή ταινίας μικρού μήκους | Moon (2019), 1΄39΄΄

Γυρίστηκε με το κινητό της στη διάρκεια πτήσης της από το Λος Άντζελες, την πόλη όπου μένει, προς το Μπέρκλι, την πόλη απ’ όπου κατάγεται. Την ανέβασε στο Instagram όταν προσγειώθηκε.

22:00 | Προβολή ταινίας μετά τη συζήτηση | "Me and You and Everyone We Know" (2005), 95΄ | Ελεύθερη είσοδος με προκράτηση θέσης εδώ.

Ένας μοναχικός πωλητής παπουτσιών και μια εκκεντρική καλλιτέχνιδα περφόρμανς πασχίζουν να συνδεθούν, σε αυτή τη μοναδική ματιά στη σύγχρονη ζωή.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σε λούπα 18:30 – 00:00 | Είσοδος ελεύθερη

ΦΟΥΑΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

"Dances" (2021)

Διαλείμματα χορού που έκανε ενόσω έγραφε το μυθιστόρημά της, “All Fours”. Το ανέβασε στο Instagram.

"Some Dances" (2023, 2020)

Διαλείμματα χορού που έκανε ενόσω έγραφε το μυθιστόρημά της, "All Fours". Το ανέβασε στο Instagram.

"Dances" (2022)

Κι άλλα χορευτικά διαλείμματα. Αυτά είναι πολύ επηρεασμένα από τα ρούχα που φορά και τη μουσική. Είναι σε καλή διάθεση. Το ανέβασε στο Instagram.

ΦΟΥΑΓΙΕ 1ου

"Stand Up Comedy" (2013), 5΄56΄΄

Αυτό είναι το στούντιό της. Ήθελε να δει τι θα μπορούσε να κάνει εκεί, χρησιμοποιώντας το με έναν διαφορετικό τρόπο. Δουλεύει σε αυτό εδώ και είκοσι χρόνια, κυρίως γράφοντας.

"Gem Show" (2023), 4΄33΄΄

Ήθελε να δει αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον άγνωστο που θα συναντούσε σε δημόσιο χώρο. Το δοκίμασε σε μια εμπορική έκθεση για πολύτιμους λίθους και κοσμήματα στο Λος Άντζελες. Το ανέβασε στο Instagram. Προβολή με ακουστικά.

"Poly Estate Sale" (2021), 8΄33΄΄

Άλλη μια σκηνή που σκαρφίστηκε πριν συναντήσει μια φίλη, στην περίπτωση αυτή την Angela Trimbur. Αυτοσχεδίασαν και προσπάθησαν να ενσωματώσουν τους ξένους που βρέθηκαν σε μια δημόσια εκδήλωση, μια πώληση ακινήτων. Το ανέβασε στο Instagram. Προβολή με ακουστικά.

ΦΟΥΑΓΙΕ 2ου

"Atlanta" (1996), 10΄

Η πρώτη της ταινία. Δανείστηκε τη βιντεοκάμερα από έναν φίλο. Εκείνο το καλοκαίρι, έκανε πολύ ζέστη στο διαμέρισμά της, οπότε το θέμα ήταν αυτά τα δύο κοστούμια τα οποία θα μπορούσε να φορέσει στον καύσωνα. Προβολή με ακουστικά

"The Amateurist" (1998), 14΄

Η δεύτερη ταινία της. Προσπάθησε να μοιάζει γερασμένη, γεμίζοντας τις ρυτίδες της με μαύρο eyeliner, ενώ τα σκουλαρίκια της είναι απλώς κάτι μαύροι χάρτινοι κύκλοι. Προβολή με ακουστικά.

Μια ασυνήθιστη ιστορία για φαινομενικά συνηθισμένους ανθρώπους, που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση. Βραβευμένη με το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance (2005) και το Βραβείο Χρυσής Κάμερας στο Φεστιβάλ Καννών (2005).

Συνοψη

Ο Ρίτσαρντ Σούερσι, ένας πρόσφατα χωρισμένος πωλητής παπουτσιών και πατέρας δύο αγοριών, είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Αλλά όταν η σαγηνευτική και αυθόρμητη Κριστίν μπαίνει στη ζωή του, πανικοβάλλεται. Η Κριστίν είναι καλλιτέχνιδα και οδηγός ταξί που εναλλάσσεται μεταξύ θλίψης και πίστης, καθώς κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και το φανταστικό στην τέχνη και τη ζωή της.

Σκηνοθεσία: Miranda July

Πρωταγωνιστούν: John Hawkes, Miranda July, Brandon Ratcliff, Ellen Geer

Συντελεστές εκδήλωσης

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Εκτελεστική διεύθυνση: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Επιμέλεια προγράμματος προβολών: Ελιζαμπέττα Γεωργιάδου

Επιμέλεια συζήτησης: Πάσκουα Βοργιά

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Λίγα λόγια για την Miranda July

Η Miranda July είναι κινηματογραφίστρια, εικαστική καλλιτέχνις και συγγραφέας. Τα βίντεο, οι περφόρμανς και τα διαδικτυακά της έργα έχουν παρουσιαστεί σε χώρους όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim και δύο Whitney Biennials. Η Τζουλάι έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Εγώ εσύ και όλοι οι γνωστοί (Me and You and Everyone We Know)» (2005), στην οποία ανέλαβε και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ταινία διακρίθηκε με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance και με τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ των Καννών –συμπεριλαμβανομένης της Χρυσής Κάμερας–, ενώ κυκλοφόρησε σε BluRay/DVD από την Criterion Collection. Το 2011 έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στη δεύτερη μεγάλου μήκους της με τίτλο “The Future”. Ανέλαβε επίσης έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην ταινία “Madeline’s Madeline” (2018) της Josephine Decker. Το 2019 σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού “Hurry On Home” των Sleater-Kinney. Η μεγάλου μήκους ταινία της “Kajillionaire”, μια παραγωγή των Plan B και Annapurna με πρωταγωνιστές τους Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra Winger και Gina Rodriguez, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στα τέλη του 2020, συγκεντρώνοντας ευνοϊκές κριτικές. Το 2021 ανέλαβε την αφήγηση στο ντοκιμαντέρ “Fire of Love” της Sara Dosa.

Ιστορίες μυθοπλασίας της έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα όπως τα The Paris Review, Harper’s και The New Yorker. Η συλλογή διηγημάτων της “No One Belongs Here More Than You” (Scribner, 2007) απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Διηγήματος Frank O’Connor και έχει κυκλοφορήσει σε είκοσι χώρες. Μια συλλογή δοκιμίων και φωτογραφιών της κυκλοφόρησε με τον τίτλο “It Chooses You” (McSweeney's, 2011). Το μυθιστόρημά της “The First Bad Man” έγινε αμέσως μπεστ σέλερ και συμπεριλήφθηκε στη λίστα των New York Times με τους 100 αξιοσημείωτους τίτλους για το 2015. Το βιβλίο της “Miranda July” (Prestel, 2020) αποτελεί μια αφιερωματική έκδοση για το σύνολο του έργου της μέχρι σήμερα, η οποία συγκεντρώνει αφηγήσεις περισσοτέρων από ογδόντα φίλων και συνεργατών. Το νέο της μυθιστόρημα, με τίτλο “All Fours” (Riverhead, 2024), μπήκε στη λίστα με τα ευπώλητα των New York Times και μια κριτική του βιβλίου στο Booklist το περιέγραψε ως κάτι «πέρα από το εκθαμβωτικό».

Το 2000 και σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Harrell Fletcher, η Τζουλάι δημιούργησε τον πρωτοποριακό συμμετοχικό ιστότοπο “Learning to Love You More”, όπως και ένα συνοδευτικό βιβλίο που εκδόθηκε το 2007 (Prestel). Το έργο ανήκει σήμερα στη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο. Σχεδίασε επίσης τον κήπο διαδραστικών γλυπτών “Eleven Heavy Things” για την Μπιενάλε της Βενετίας του 2009 – ένα έργο που παρουσιάστηκε ακόμη στην Union Square της Νέας Υόρκης (2010) και στο MOCA του Λος Άντζελες (2011). Το έργο της “We Think Alone”, το οποίο βασίζεται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και αποτελεί μια ανάθεση του Magasin 3 της Στοκχόλμης, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2013 συγκεντρώνοντας σχεδόν 100 χιλιάδες συνδρομητές, ενώ συνεχίστηκε μέχρι τον Νοέμβριο του 2013. Άλλα συμμετοχικά έργα τέχνης της είναι η περφόρμανς “New Society”, η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων “Somebody” (η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Miu Miu) και ένα διαθρησκειακό φιλανθρωπικό κατάστημα στο πολυκατάστημα Selfridges στο Λονδίνο, σε μια παραγωγή του οργανισμού Artangel. Στα τέλη του 2019 συνεργάστηκε με τη Margaret Qualley σε ένα έργο περφόρμανς που παρουσιάστηκε στο Instagram μέσα από πολλαπλές αναρτήσεις. Το 2020 συνεργάστηκε με τον Jay Benedicto για να δημιουργήσει το “Services”, ένα βιβλίο-γλυπτό που κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Η πρώτη της ατομική μουσειακή έκθεση με τίτλο «Miranda July: New Society» παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Fondazione Prada στο Osservatorio του Μιλάνου από τις 7 Μαρτίου 2024 έως τις 14 Οκτωβρίου 2024. Η έκθεση καλύπτει τρεις δεκαετίες του έργου της, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα.

Η Τζουλάι μεγάλωσε στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας και ζει σήμερα στο Λος Άντζελες.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 20 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης, Κάτοικος Γειτονιάς: 16 €

Ανεργίας: 14 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

*Οι προβολές μικρού μήκους είναι με ελεύθερη είσοδο.

*Η προβολή της ταινίας "Me and You and Everyone We Know" (2005) είναι με ελεύθερη είσοδο, αλλά με απαραίτητη την προκράτηση θέσης εδώ.

Με την υποστήριξη: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας ή, εναλλακτικά, αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

219 219 1000

Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: Δευτέρα-Κυριακή 10:00 - 21:00

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και infotickets@onassis.org

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν μόνο τις ημέρες των παραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

https://www.onassis.org/el/whats-on/miranda-july-at-the-onassis-stegi