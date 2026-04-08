Το Γλέντι των Ονείρων μας - Γιαγκίνηδες Full Band την Τρίτη 7 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Υπάρχουν βραδιές που περνούν και εκείνες που θυμόμαστε για πάντα.

Μια βραδιά. Μια σκηνή.

Ρεμπέτικο - Λαϊκό – Τραγούδι - Χορός

Και τώρα όλα αυτά μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο, γιατί το ραντεβού είναι με full band και special guests. Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μας περιμένει για το Γλέντι των Ονείρων μας.

Και αυτό δεν είναι απλώς ένας τίτλος, είναι υπόσχεση για ένα αυθεντικό μουσικό αντάμωμα. Εκεί που το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι συναντούν τη νέα γενιά και όχι μόνο. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα γίνουμε μέρος μιας γιορτής που μοιάζει να βγήκε από άλλη εποχή, αλλά ανήκει ολοκληρωτικά στο σήμερα.

Το «Γιαγκίνι» είναι η φωτιά της καρδιάς! Και αυτή τη φωτιά οι Γιαγκίνηδες, ως γνήσιοι αφηγητές του δρόμου, ξέρουν να τη μοιράζονται από την Αριστοτέλους και την Τσιμισκή μέχρι την Τεχνόπολη.

Σημειώστε την ημερομηνία – κλείστε τα εισιτήρια σας!

INFO

ΓΙΑΓΚΙΝΙΔΕΣ

Full Band

Το Γλέντι των Ονείρων μας

Τρίτη 7 Ιουλίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Τιμές εισιτηρίων:

Early bird 8€ (ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων)

Phase 1 10€ (ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων)

Γενική προπώληση 12€

Ταμείου 15€

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00 | Ώρα έναρξης: 21:00

Μουσικοί επί σκηνής:

Γιάννης Ταυλάς

Παναγιώτης Βραχιολίδης

Αποστόλης Παρασκευαΐδης

Τεχνικός ήχου: Τάσος Τσομπάνης

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications