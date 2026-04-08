Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 2 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Λακωνίας και της Κρήτης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:30, υπολογίστηκε στα 2 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 85 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.
