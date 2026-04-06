Σεισμός στα Ιωάννινα - Λέκκας: «Θα συνεχιστούν οι δονήσεις, αλλά δεν ανησυχούμε»

Ο Ευθύμης Λέκκας ήταν καθησυχαστικός αναφορικά με τον σεισμό που καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Έχουμε εδώ κι ένα μήνα περίπου, από τις 10 Μαρτίου μια σεισμική δραστηριότητα με εκατοντάδες σεισμούς στην ευρύτερη, αλλά με μικρά μεγέθη δεν έχουν υπερβεί τους 5 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ.

Είχαμε πριν λίγα λεπτά δόνηση, αλλά σε άλλο εστιακό χώρο, όχι στον ίδιο που είχαμε τη σεισμική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα» είπε αρχικά ο κ. Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ακολούθως, τόνισε ότι η σεισμική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί αλλά δεν θα δώσει μεγαλύτερο σεισμό: «Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Γιάννενα, παρά το μικρό του μέγεθος. Σε καμία περίπτωση τα σεισμικά μεγέθη στην περιοχή δεν θα ξεπεράσουν τα 5 Ρίχτερ, θα είναι λίγο ενοχλητικό για τους κατοίκους, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας» κατέληξε ο κ. Λέκκας.

