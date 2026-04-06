Σεισμός τώρα: Δόνηση 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους
Δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 7:20 στα Ιωάννινα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 5 χιλιόμετρα.
