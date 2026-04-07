Σεισμός στη Ναύπακτο - Αισθητός και στην Πάτρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 23:30, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, Δυτικά της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Πάτρα.