Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το Πάσχα

Για πρώτη φορά άδεια στον τηλεοπτικό φακό να απαθανατίσει και να μεταδώσει στιγμές κατάνυξης και δέους

Newsbomb

ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας, η Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της στον τηλεοπτικό φακό, μέσα από το θεματικό κανάλι Nova Πάσχα και αποκαλύπτει την μυστηριακή ζωή των μοναχών την πιο ιερή εβδομάδα του χρόνου. Κατά τη διάρκεια της φετινής Μεγάλης Εβδομάδας οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τις εμβληματικές Ακολουθίες των Παθών την Μεγάλη Πέμπτη 9/4 (18:00) και της Αποκαθήλωσης την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 (12:45) από τη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα.

Σε ένα μοναδικό περιβάλλον, φωτισμένο μόνο από το φως των κεριών και των καντηλιών, πάνω στον επιβλητικό βράχο που ενώνει γη και ουρανό, οι μοναχοί της δεύτερης σημαντικότερης Μονής των Μετεώρων θα μοιραστούν με τους συνδρομητές το μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο μοναστηριακό τυπικό, δίνοντας για πρώτη φορά άδεια στον τηλεοπτικό φακό να απαθανατίσει και να μεταδώσει στιγμές κατάνυξης και δέους.

Το οδοιπορικό του καναλιού Nova Πάσχα στην ιερή γη των Μετεώρων θα ξεκινήσει την Μεγάλη Τετάρτη με την Ακολουθία των Νιπτήρα και του Μυστικού Δείπνου από έναν ακόμη εμβληματικό ναό. Στις ρίζες των βράχων των Μετεώρων στο ιστορικό κέντρο της Καλαμπάκας διασώζεται εδώ και 1.500 χρόνια ναός της Παναγίας, ο μοναδικός σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο σήμερα με μαρμάρινο άμβωνα κατασκευασμένο στη μέση του οικοδομήματος, όπως ήταν ο αντίστοιχος άμβωνας της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Το οδοιπορικό στην Θεσσαλία θα συνεχιστεί με την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου στον μεγαλοπρεπή μητροπολιτικό Ναό της Καρδίτσας και την λιτανεία των Επιταφίων στο κέντρο της πόλης. Το Μεγάλο Σάββατο το «Ανάστα ο Θεός» της πρώτης Ανάστασης θα ακουστεί από τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Καρδίτσα μια από τις ομορφότερες εκκλησιές της Θεσσαλίας ενώ το «Χριστός Ανέστη» και η Λειτουργία της Αναστάσεως από τον λαμπρό Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλίου της Λάρισας στον «Λόφο του Φρουρίου» της πρωτεύουσας της Θεσσαλίας.

Η Ιστορία και η Παράδοση συναντώνται για μια ακόμη φορά στο Nova Πάσχα, τις Μεγάλες Μέρες της Πίστης δίνοντας την ευκαιρία στους συνδρομητές να ζήσουν στιγμές που σπάνια απαθανατίζει ο φακός. Όλοι οι συνδρομητές της Nova, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το ειδικά σχεδιασμένο κανάλι, που είναι διαθέσιμο μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ στη θέση 200 και με δυνατότητα 7 Days Catch-up.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ μιλά μετά την εκεχειρία: «Ευκαιρία για πραγματική ειρήνη»

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Το μικρό χωριό της Ιταλίας που προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη μέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας - Το μήνυμα του Χάρη Δούκα στο Newsbomb (Φωτορεπορτάζ)

15:28ΚΟΣΜΟΣ

1.000 χρόνια οι άνθρωποι έτρωγαν στο ίδιο σημείο: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο νησί

15:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ δεν εκδίδουν τις γνωμοδοτήσεις τους έγκαιρα

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ευχαριστεί Κίνα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ για την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

15:20ANNOUNCEMENTS

Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το Πάσχα

15:08ΦΑΡΜΑΚΟ

Κρίσιμα φάρμακα και πρώτες ύλες: Ο ρόλος της DEMO στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον

15:05ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: «Αγνοήθηκαν οι προτάσεις μας για την προσέλκυση κλινικών μελετών»

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τον γ.γ του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν

14:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δύο ελληνικά έργα ταξιδεύουν για να παρουσιαστούν στη Νέα Υόρκη

14:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Βουγιόσεβιτς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμούς 50% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

14:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Μετά το Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

14:27ANNOUNCEMENTS

Η δράση Easter Bunny του Μαζί για το Παιδί προσφέρει χαρά σε 1.740 παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμούς 50% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

14:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο μπάσκετ - Πέθανε ο Βουγιόσεβιτς

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα

15:28ΚΟΣΜΟΣ

1.000 χρόνια οι άνθρωποι έτρωγαν στο ίδιο σημείο: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ