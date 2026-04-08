Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

Συνελήφθη ο οδηγός της νταλίκας που παρέσυρε και σκότωσε την 82χρονη γυναίκα στο Μενίδι το πρωί της Μ. Τετάρτης επί της οδού Αγίας Τριάδος.

Η ηλικιωμένη είχε μόλις κατέβει από το πεζοδρόμιο κι ο οδηγός της νταλίκας, επιχείρησε να κάνει οπισθογωνία χωρίς να αντιληφθεί ότι υπήρχε άνθρωπος πίσω από το όχημα.

Οι Αρχές τον συνέλαβαν και σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ υποβλήθηκε και σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες.

Η γυναίκα κατέληξε επί τόπου κι όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός της.

Διαβάστε επίσης