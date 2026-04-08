Τουρισμός για Όλους 2026: Μετά το Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Ποιες είναι οι δύο περίοδοι που μπορείτε να αξιοποιήσετε το voucher

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τουρισμός για Όλους 2026: Μετά το Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι
  • Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» θα εκδοθεί μέσα στον Απρίλιο, οπότε και θα ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει δύο περιόδους: από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 (υψηλή περίοδος) και από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 (χαμηλή περίοδος).
  • Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου.
  • Το voucher χρησιμοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα με POS και κατάλληλο ΚΑΔ σε όλη την Ελλάδα.
Μετά το Πάσχα, αλλά μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που θα οριστικοποιήσει τα εισοδηματικά κριτήρια και τις λεπτομέρειες των προσαυξήσεων, για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», η οποία θα σημάνει και το άνοιγμα της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Μόλις η ΚΥΑ εκδοθεί η πλατφόρμα θα ανοίξει άμεσα, καθώς από 1η Μαΐου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος και οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν λάβει το voucher.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιδότηση σε δύο περιόδους:

  • Υψηλή Περίοδος: 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Χαμηλή Περίοδος: 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι το voucher μπορεί να καλύψει από τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι και αποδράσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου ή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και το ύψος της διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου:

  • 200 ευρώ: Το βασικό ποσό για πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000€ ή οικογενειακό έως 26.000€ (αναμένεται προσαύξηση ανά παιδί).
  • 300 ευρώ: Για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και συνταξιούχους όλων των ταμείων.
  • 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό 67% και άνω.
  • 600 ευρώ: Το μέγιστο ποσό, που αφορά δικαιούχους ΑμΕΑ (67% και άνω) με τρία ή περισσότερα τέκνα, καθώς και περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας (80% και άνω).

Πώς και πού χρησιμοποιήται το voucher

Η μεγάλη καινοτομία του προγράμματος είναι η απόλυτη ευελιξία, καθώς δεν υπάρχει λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping) σε όλη την Ελλάδα, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τερματικό POS και τον κατάλληλο ΚΑΔ.

Η εξαργύρωση γίνεται εύκολα μέσω smartphone (NFC), online κρατήσεων ή χειροκίνητης εισαγωγής στο POS.

