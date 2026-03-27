Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νωρίτερα από ποτέ οι αιτήσεις – Οι αλλαγές, οι παροχές και οι δικαιούχοι

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα ανοίξει φέτος το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού φέρνοντας μαζί και σημαντικές αλλαγές. Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα την 1η Μαΐου ενώ οι αλλαγές αφορούν τη μοριοδότηση, τις παροχές αλλά και τους δικαιούχους.

Το πρόγραμμα διαθέτει 300.000 επιταγές (vouchers) συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, με κάθε επιταγή να καλύπτει έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι κύριες αλλαγές για φέτος

Πρώιμη εκκίνηση και επιμήκυνση περιόδου

Το πρόγραμμα φέτος θα ανοίξει από τον Μάιο αντί για τον Ιούνιο, επιτρέποντας έτσι στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις αργίες της άνοιξης και παράλληλα να μειωθεί η πίεση στα καταλύματα κατά τους μήνες αιχμής (Ιούλιος - Αύγουστος).

Προτεραιότητα σε πολύτεκνους

Οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη πρόσβαση στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Ένταξη ανάδοχων μητέρων

Στο πρόγραμμα μπορούν πλέον να συμμετάσχουν και ανάδοχες μητέρες, με δικαίωμα στην επιταγή και στις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας, ισότιμα με τις φυσικές και τις θετές μητέρες.

Διεύρυνση ειδικών επιδομάτων μητρότητας

Οι ειδικές παροχές επεκτείνονται για:

Φυσικές μητέρες

Θετές μητέρες

Μητέρες μέσω παρένθετης κύησης

Ανάδοχες μητέρες

Διανυκτερεύσεις και προσαυξήσεις

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Στον Έβρο, στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) και στη βόρεια Εύβοια οι δωρεάν διανυκτερεύσεις είναι 12.

Αυξάνεται κατά 20% η επιδότηση για όσους επιλέξουν να κάνουν χρήση του voucher τον Αύγουστο, την περίοδο των Χριστουγέννων καθώς επίσης και την περίοδο του Πάσχα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού είναι:

Εργαζόμενοι/ες με 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Άνεργοι/ες που έλαβαν 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας

Άνεργοι/ες με τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση ανεργίας (50 ημερήσια επιδόματα)

Εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

Το φετινό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αποσκοπεί στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών και στην κοινωνική στήριξη μητέρων όλων των τύπων, ενώ προσφέρει περισσότερες επιλογές για διακοπές, οικονομικό όφελος και καλύτερη πρόσβαση σε καταλύματα πανελλαδικά.

Διαβάστε επίσης