Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

Επιμέλεια - Newsbomb

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φράση «6 7» προέρχεται από τραγούδι ράπερ και σχετίζεται με μπασκετμπολίστα ύψους 6 πόδια και 7 ίντσες, αλλά έχει γίνει viral και προκαλεί αναστάτωση στις σχολικές τάξεις στις ΗΠΑ.
  • Οι δάσκαλοι επιβάλλουν ποινές στους μαθητές που λένε ή χρησιμοποιούν τη φράση «6
  • 7», όπως εκθέσεις ή επαναλαμβανόμενη γραφή της απαγορευμένης φράσης, για να επαναφέρουν την πειθαρχία.
  • Εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους αντιμετώπισης, όπως αφαίρεση ψηφιακών πόντων ή μετατροπή της φράσης σε παιχνίδι, για να περιορίσουν την απόσπαση προσοχής.
  • Παρά την αναστάτωση, ορισμένοι δάσκαλοι αναγνωρίζουν ότι η χρήση της αργκό μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση με τους μαθητές, αρκεί να μην διαταράσσει τη μαθησιακή διαδικασία.
  • Η φράση «6
  • 7» έχει εξελιχθεί σε ένα εσωτερικό αστείο μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, δημιουργώντας κοινωνική δυναμική εντός και εκτός σχολείου.
Snapshot powered by AI

Με τη φράση «6-7» ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μήνυμά του στο Tik Tok αναφορικά με την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών.

Αρκετοί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτή η viral φράση, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να αναφέρει χαρακτηριστικά «τώρα που σας τράβηξα την προσοχή...»

Τι είναι η φράση «6-7»

Η φράση προέρχεται από το τραγούδι του ράπερ Skrilla “Doot Doot (6 7)”, που κάνει αναφορά σε έναν μπασκετμπολίστα ο οποίος έχει ύψος 6 πόδια και 7 ίντσες (περί τα 2 μέτρα). Η φράση έγινε viral μέσα από βίντεο και memes που συνδέθηκαν με τον παίκτη του NBA LaMelo Ball, σύμφωνα με το λεξικό Merriam-Webster.

Ωστόσο, οι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι το «6 – 7» έχει εξελιχθεί σε δημιουργό χάους στις τάξεις, αποσπώντας την προσοχή των μαθητών. Κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν επιβάλει ποινές στους μαθητές τους όταν η κατάσταση έγινε ενοχλητική.

«Διδάσκω εδώ και 20 χρόνια και έχω αντιμετωπίσει κάθε είδους αργκό - αλλά καμία δεν με έχει τρελάνει όσο αυτή», είπε η Άντρια Λάπλαντερ, δασκάλα γλωσσών στην έκτη τάξη του Μίσιγκαν, μιλώντας στο Today.com.

Η Λάπλαντερ, απηυδισμένη από την κατάσταση, δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok εξηγώντας την ποινή που επιβάλλει σε κάθε μαθητή που ξεστομίζει τη λέξη ή κάνει τη χειρονομία.

«Δεν λέμε πια τις λέξεις “six - seven”», αναφέρει. «Αν το κάνεις, πρέπει να γράψεις μια έκθεση 67 λέξεων για το τι σημαίνει το “6 - 7”. Αν το ξανακάνεις, άλλη μια έκθεση 6 - 7 λέξεων. Και αν το επαναλάβεις πέντε φορές, η έκθεση ανεβαίνει στις 670 λέξεις».

Η δασκάλα εξηγεί ότι η τιμωρία αυτή είναι ήπια και παιδαγωγική, με στόχο να επανέλθει η πειθαρχία, αν και κάποιοι μαθητές εξακολουθούν να φωνάζουν «6 - 7» έξω από την τάξη της για να την πειράξουν. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η χρήση αργκό μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση με τους μαθητές, αρκεί να μην διαταράσσει τη μαθησιακή διαδικασία.

Οι δάσκαλοι στα social media δίνουν μάχη με το «6 - 7»

Και άλλοι εκπαιδευτικοί έχουν προσφύγει στα social media, μοιραζόμενοι στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.

«Μην μετράτε φωναχτά στην τάξη!», προειδοποίησε ο δάσκαλος Levi Hawk σε βίντεό του. «Έπαιρνα παρουσίες και είπα: “One, two, three, four, five, six, seven” — και τότε όλη η τάξη άρχισε να φωνάζει “6 - 7”».

Μια άλλη δασκάλα μαθηματικών, γνωστή ως Miss Gemnini στο TikTok, προειδοποίησε τους μαθητές της ότι όποιος πει «6 7» θα χάσει 67 ψηφιακούς πόντους, που δίνονται ως επιβράβευση για καλή συμπεριφορά σε κάποια αμερικανικά σχολεία.

«Στόχος μου είναι να μάθετε αυτοέλεγχο», τους είπε στο βίντεο. «Έχει αρχίσει να γίνεται γελοίο».

Η μόδα του «6 - 7» και πώς μια δασκάλα την έκανε εργαλείο πειθαρχίας

Η Μόνικα Τσόφλετ, δασκάλα τετάρτης τάξης στο Νιου Τζέρσεϊ, λέει ότι η αργκό έχει γίνει τόσο διαδεδομένη ώστε οι μαθητές της φωνάζουν «6 - 7» κάθε φορά που ακούνε τους αριθμούς έξι ή επτά.

«Μπορεί να πω “Είναι 1:16 μ.μ., ώρα για μάθημα” και κάποιος θα πεταχτεί να πει “6 - 7”», είπε στο Today.com.

Για να περιορίσει την αναστάτωση, επιβάλλει μια προοδευτική ποινή:
όποιος το πει για πρώτη φορά γράφει έξι φορές τη φράση «Δεν θα λέω “6 - 7” στην τάξη», για δεύτερη φορά επτά φορές, και για τρίτη φορά 67 φορές.

Η Τσόφλετ έχει επίσης μετατρέψει την όλη κατάσταση σε παιχνίδι συγκέντρωσης, φωνάζοντας «Six!» ώστε οι μαθητές να απαντούν «Seven!», χρησιμοποιώντας έτσι τη φράση για να ανακτήσει την προσοχή της τάξης.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακά θετικό: μόνο δύο μαθητές χρειάστηκε να γράψουν τιμωρία επειδή αγνόησαν την απαγόρευση. «Νόμιζαν ότι αστειευόμουν, αλλά όταν τους έβαλα να το γράψουν για το σπίτι, είπαν “Ουπς, μιλούσε σοβαρά!”», είπε γελώντας η δασκάλα.

Παρά το χάος που προκαλεί, η Τσόφλετ λέει ότι εκτιμά το «εσωτερικό αστείο» που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνη, τους μαθητές και τους συναδέλφους της. «Πήγαμε με μια συνάδελφο σε μια βραδιά Bingo, και όταν φώναξαν “G-67”, κοιταχτήκαμε και είπαμε μαζί: “6 - 7”», αφηγήθηκε.

Σχόλια
Novibet
