Ο νους σου ταξιδεύει στο νησί; Τα ταχύπλοα της SEAJETS ξεκίνησαν και σε ταξιδεύουν καθημερινά

Το καλοκαίρι δεν ορίζεται από το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι το αισθάνεσαι.

Κι από εκείνη τη στιγμή, ξέρεις. Το νησί σε καλεί. Η θάλασσα σε περιμένει. Εκείνες οι στιγμές που μόνο το καλοκαίρι δημιουργεί, είναι ήδη εκεί.

Το αισθάνεσαι στον αέρα που αλλάζει μυρωδιά. Στο γαλάζιο εκεί που ο ουρανός ενώνεται με τη θάλασσα και δεν ξέρεις πού τελειώνει το ένα και αρχίζει το άλλο. Στον ήχο του κύματος που σπάει αργά στην ακροθαλασσιά. Στη γεύση του καρπουζιού που σε γλυκαίνει και σε δροσίζει μαζί. Στην άμμο που την πιάνεις με τα χέρια σου και την αφήνεις να φεύγει αργά, κόκκο κόκκο, σαν να μετράς το χρόνο διαφορετικά.

Ο νους σου ταξιδεύει στο νησί; SEAJETS και είσαι ήδη εκεί.

Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων φέρνει την καλοκαιρινή διάθεση ακόμα πιο κοντά και σε ταξιδεύει καθημερινά με ασυναγώνιστη ταχύτητα, κορυφαία άνεση, άψογη εξυπηρέτηση και μοντέρνα αισθητική:

Από Πειραιά:

  • για Σύρο – Τήνο (από 29/5) – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο
  • για Σέριφο – Σίφνο – Μήλο
  • για Σέριφο – Σίφνο – Μήλο – Φολέγανδρο – Σαντορίνη

Από Ραφήνα:

  • για Άνδρο – Τήνο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο (Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια)

Από Ηράκλειο:

  • για Σαντορίνη – Νάξο – Πάρο – Μύκονο – Τήνο (από 29/5) – Σύρο – Πειραιά

Από Μαντούδι Εύβοιας (έναρξη 22/5) :

  • για Σκιάθο – Σκόπελο – Αλόννησο

Σταδιακά θα προθέτονται ακόμα περισσότεροι προορισμοί και δρομολόγια (πρωινά και απογευματινά) για να επιλέγεις με μεγαλύτερη ευελιξία αυτό που σε εξυπηρετεί καλύτερα, πάντα σε ταχύτητες jet.

SEAJETS και είσαι ήδη εκεί!

