«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα

Μικρές μερίδες και κακό φαγητό, καταγγέλλουν Αμερικανοί στρατιώτες στα αεροπλανοφόρα – Δεν έχουν λάβει ούτε τις προμήθειες από τις οικογένειες τους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Αμερικανοί στρατιώτες στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με μικρές μερίδες φαγητού και έλλψη προμηθειών.
  • Οι οικογένειες στέλνουν πακέτα με τρόφιμα και είδη υγιεινής, αλλά αυτά δεν φτάνουν στα πλοία λόγω αναστολής των αμερικανικών στρατιωτικών ταχυδρομείων στην περιοχή.
  • Στα πλοία, το πλήρωμα διαχειρίζεται τις υπάρχουσες προμήθειες περιορίζοντας το φαγητό και μοιράζοντας το ισότιμα, ενώ το ηθικό του προσωπικού καταγράφεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
  • Δεν υπάρχουν προβλέψεις για στάση σε λιμάνι ή νέες προμήθειες μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή, με αποτέλεσμα την εξάντληση των εφοδίων.
  • Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και καταγγελίες από τις οικογένειες των στρατιωτών, που επισημαίνουν την αδυναμία παροχής βασικών αναγκών στους στρατιώτες.
Σοβαρά προβλήματα διαβίωσης φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν χιλιάδες Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες που υπηρετούν στα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας USAToday, οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν έχουν λάβει ούτε τα πακέτα με τις προμήθειες που στέλνουν οι οικογένειες καθώς έχουν ανασταλεί οι εργασίες των αμερικανικών στρατιωτικών ταχυδρομείων στη Μέση Ανατολή.

Ο Νταν. Φ. που αρνήθηκε να δώσει ολόκληρο το όνομά του στην εφημερίδα υπό τον φόβο αντιποίνων για την κόρη του, ανέφερε ότι εκείνη υπηρετεί ως πεζοναύτης στο αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli και του έστειλε μία αποκαρδιωτική εικόνα του φαγητού. Ο δίσκος φαίνεται σχεδόν άδειος με ένα κομμάτι κρέας και μία τορτίγια.

Η εικόνα από το φαγητό της κόρης του Νταν Φ. που υπηρετεί στο πλοίο USS Tripoli.

Όπως εξήγησε η κόρη του ανέφερε ότι τα μέλη του πληρώματος έκαναν διαχείριση των προμηθειών τους και περιόριζαν το φαγητό προκειμένου να μην ξεμείνουν από προμήθειες. Επίσης του είπε ότι δεν είχαν φτάσει καθόλου νέες προμήθειες.

Παράλληλα του είπε ότι η καφετιέρα στο πλοίο είχε χαλάσει και ο Νταν Φ. σταμάτησε να πίνει καφέ για να δείξει αλληλεγγύη στην κόρη του. Τον ενημέρωσε ότι και τα προϊόντα υγιεινής είχαν τελειώσει στο πλοίο. Έτσι η οικογένεια ετοίμασε ένα πακέτο με σαμπουάν και μαλακτικό, αποσμητικό, οδοντόκρεμα, γλυκά, σνακ, καθαρές κάλτσες και βιταμίνες.

Τα δύο κουτιά στάλθηκαν πριν από σχεδόν ένα μήνα, αλλά κανένα δεν έχει φτάσει στο πολεμικό πλοίο. Ο λόγος είναι ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά ταχυδρομεία έχουν σταματήσει τις παραδόσεις σε ορισμένες περιοχές εξαιτίας του πολέμου και του κλεισίματος του εναέριου χώρου.

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Δεν θα έπρεπε να σας τελειώνουν τα τρόφιμα, ούτε να μην μπορείτε να λαμβάνετε αλληλογραφία στο πλοίο», είπε ο Νταν, ο οποίος έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως πεζοναύτης του αμερικανικούς τρατού.

«Το μόνο πλεονέκτημα που είχαμε έναντι των αντιπάλων μας [ήταν] ότι ταΐζαμε τους ανθρώπους μας», τόνισε.

Κάποια από τα χιλιάδες πακέτα με προμήθειες που συγκεντρώνονται στις ΗΠΑ αλλά ακόμη δεν έχουν φτάσει στους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή

Τρώνε όποτε μπορούν, είπε ναύτης

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στο αεροπλανοφόρο USS Αβραάμ Λίνκολν. Στρατιωτικός έστειλε φωτογραφία στην οικογένειά του με το δείπνο που δείχνει ένα κομμάτι κρέας και μερικά καρότα.

Μια μητέρα από το Τέξας, ο γιος της οποίας, ναύτης του Πολεμικού Ναυτικού, βρίσκεται επίσης στο πλοίο USS Tripoli είπε ότι πανικοβλήθηκε όταν έμαθε ότι ο γιος της πεινούσε στο πλοίο. Η οικογένειά της έχει ξοδέψει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 2.000 δολάρια σε πακέτα με προμήθειες, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει φτάσει στον γιο της.

Ο ναύτης είπε στην οικογένεια ότι τα μέλη του πληρώματος στο πλοίο τρώνε όποτε μπορούν και μοιράζουν το φαγητό ισότιμα όταν κάποιος παίρνει περισσότερο από τους άλλους.

«Τα εφόδια θα εξαντληθούν σχεδόν εντελώς» και το πλήρωμα δεν προβλέπει καμία στάση σε λιμάνι μέχρι να επιστρέψει το πλοίο από την αποστολή του. Το ηθικό θα πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, έγραψε σε μήνυμά του στις 11 Μαρτίου.

