Θεσσαλονίκη: Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις και ισάριθμες συλλήψεις μέσα σε 24 ώρες

Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οδηγώντας σε ισάριθμες συλλήψεις για περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης, απείθειας και τροχονομικών παραβάσεων.

Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή της Νικόπολης, αστυνομικοί εντόπισαν έναν 46χρονο να οδηγεί κλεμμένο ΙΧ με πλαστές πινακίδες. Σε σήμα για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας διαδοχικά σήματα STOP και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η πορεία του κατέληξε σε κράσπεδο όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε, ωστόσο ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, σύμφωνα με την Αστυνομία. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Στη δεύτερη υπόθεση, στη δυτική Θεσσαλονίκη, ένας 27χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με ΙΧ και να επιχειρεί να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και παραβιάζοντας επανειλημμένα τον ΚΟΚ.

Στο ύψος του Αγίου Αθανασίου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και ακινητοποιήθηκε προσωρινά, όμως επιχείρησε να διαφύγει πεζός προς αγροτική περιοχή. Μετά από πεζή καταδίωξη εντοπίστηκε και συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε. Όπως διαπιστώθηκε, του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο η άδεια οδήγησης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα Αρχή με τις εις βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες.