Θεσσαλονίκη: Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις και ισάριθμες συλλήψεις μέσα σε 24 ώρες

Σκηνές καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη – Δύο οδηγοί προσπάθησαν να διαφύγουν σε ξεχωριστά περιστατικά, συνελήφθησαν σε ένα εικοσιτετράωρο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

  • Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις με συλλήψεις σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 24 ώρες.
  • Στην πρώτη υπόθεση, 46χρονος οδηγούσε κλεμμένο όχημα με πλαστές πινακίδες και προσπάθησε να διαφύγει, παραβιάζοντας σήματα και κινούμενος αντίθετα.
  • Στη δεύτερη υπόθεση, 27χρονος χωρίς άδεια οδήγησης συγκρούστηκε με όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη μετά από καταδίωξη.
  • Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ.
Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οδηγώντας σε ισάριθμες συλλήψεις για περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης, απείθειας και τροχονομικών παραβάσεων.

Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή της Νικόπολης, αστυνομικοί εντόπισαν έναν 46χρονο να οδηγεί κλεμμένο ΙΧ με πλαστές πινακίδες. Σε σήμα για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας διαδοχικά σήματα STOP και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η πορεία του κατέληξε σε κράσπεδο όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε, ωστόσο ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, σύμφωνα με την Αστυνομία. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Στη δεύτερη υπόθεση, στη δυτική Θεσσαλονίκη, ένας 27χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με ΙΧ και να επιχειρεί να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και παραβιάζοντας επανειλημμένα τον ΚΟΚ.

Στο ύψος του Αγίου Αθανασίου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και ακινητοποιήθηκε προσωρινά, όμως επιχείρησε να διαφύγει πεζός προς αγροτική περιοχή. Μετά από πεζή καταδίωξη εντοπίστηκε και συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε. Όπως διαπιστώθηκε, του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο η άδεια οδήγησης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα Αρχή με τις εις βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:56LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Γιόρτασε την πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη τρέχοντας στο δωμάτιο - Βίντεο

12:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει εικόνες εγκατάλειψης στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου 15 μέρες αφότου πλημμύρισε η αίθουσα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Όλα τα σενάρια για κάθε ομάδα πριν το τελευταίο τζάμπολ

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη αν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

12:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

11:57MEETING POINT

Η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου και η κοινωνία

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις και ισάριθμες συλλήψεις μέσα σε 24 ώρες

11:51ANNOUNCEMENTS

Ο νους σου ταξιδεύει στο νησί; Τα ταχύπλοα της SEAJETS ξεκίνησαν και σε ταξιδεύουν καθημερινά

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα, αλλά ποινικοποιούν τις επικοινωνίες των βουλευτών

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 17χρονη προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο: Εικόνες από το σημείο της πτώσης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:24ΕΥ ΖΗΝ

Μαθητής λυκείου βρήκε πώς αφαιρείται το αρσενικό από το νερό με... «φακελάκι τσαγιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα δικαστήρια οι τρεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξέθαψαν 100.000 ευρώ από κήπο ηλικιωμένης με το «κόλπο» του λογιστή

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο: Εικόνες από το σημείο της πτώσης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:30LIFESTYLE

Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές"; Το "ΝΔ δολοφόνοι"; Έχουμε πιάσει πάτο»

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

12:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ