ΕΔΔ: Εικόνες εγκατάλειψης στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου μετά την πλημμύρα του κτηρίου

Μπορεί να ανεστάλησαν οι εργασίες για 15 μέρες στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου αφότου πλημμύρισαν οι αίθουσες από την επέλαση της κακοκαιρίας Erminio, ωστόσο, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταλογίζει στους αρμόδιους φορείς ότι τίποτε δεν άλλαξε από τότε.

«Εκτεταμένες καταρρεύσεις τμημάτων ψευδοροφής σε διαδρόμους και γραφεία και πλημμυρισμένοι χώροι με ηλεκτροφόρα καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού και Πολιτικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τουλάχιστον 15 ημέρες, ενώ, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα πλήρους λειτουργίας του, καθώς διαπιστώνεται η μη υποχώρηση οσμών και υγρασίας από όλους τους χώρους του κτιρίου και η συνεχιζόμενη μη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων», τονίζεται σε σημερινή (17/04) ανακοίνωση.

Ακόμη, σημειώνεται ότι «θεωρούμε επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων και όλων των κτηρίων που στεγάζουν δικαστικές υπηρεσίες και ειδικότερα την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου».

«Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την προστασία της υγείας των δικαστικών λειτουργών, των υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών, απαιτούμε:

– Τον άμεσο έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς για τη δομική καταλληλότητα του κτιρίου, ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος νέων καταρρεύσεων.

– Τον άμεσο έλεγχο για την υγειονομική ασφάλεια, όπως για τυχόν μολύνσεις ή ανάπτυξη μικροβίων λόγω εκτεταμένης υγρασίας στους χώρους και κινδύνους από εισπνοή τυχόν επικίνδυνων σωματιδίων από πεπαλαιωμένα υλικά της οροφής.

– Την πιστοποίηση της καταλληλότητας πριν την επανεκκίνηση της λειτουργίας των Δικαστηρίων που στεγάζονται στο εν λόγω Μέγαρο», τονίζεται επιπλέον.

«Η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, η προστασία της υγείας και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας όσων υπηρετούν και προσέρχονται στη Δικαιοσύνη αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες», ολοκληρώνει η ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.