Ελένη Ράντου: Γιόρτασε την πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη τρέχοντας ξημερώματα στο δωμάτιο - Βίντεο

Με ένα απρόσμενο και άκρως χιουμοριστικό βίντεο γιόρτασε η Ελένη Ράντου τη θριαμβευτική της επιστροφή στο κοινό της Θεσσαλονίκης.

Η αγαπημένη ηθοποιός, μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Το Πάρτυ της ζωής μου» στο θέατρο Αριστοτέλειον, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα παρασκήνια της χαράς της, χαρίζοντας άφθονο γέλιο.

Η παράσταση φαινόμενο, που έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ με περισσότερα από 400 συνεχόμενα sold out και εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη στις 16 Απριλίου. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τόσο μεγάλο που τα εισιτήρια για ολόκληρο τον κύκλο των παραστάσεων εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Τα ξημερώματα, μετά το τέλος της εξαντλητικής αλλά απόλυτα επιτυχημένης πρώτης παράστασης, η Ελένη Ράντου αντί να ξεκουραστεί, αποφάσισε να δείξει τα επίπεδα της ανεξάντλητης ενέργειάς της. Ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιό της, στο οποίο τρέχει μαζί με τους συνεργάτες της, μετατρέποντας τον χώρο σε αυτοσχέδιο στίβο.

Τρολάροντας την κούραση της πρεμιέρας και την ένταση της βραδιάς, η ηθοποιός συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Τρέξιμο... η καλύτερη άσκηση! Τρέχουμε και μες το σπίτι!!! Πολλά πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη!!!»