EuroLeague: Όλα τα σενάρια για κάθε ομάδα πριν το τελευταίο τζάμπολ

Δείτε όλους τους συνδυασμούς αποτελεσμάτων και την τελική κατάταξη κάθε ομάδας ενόψει της τελευταίας στροφής στη regular season της EuroLeague.

Ηλίας Λαλιώτης

Πέντε ματς απέμειναν για την ολοκλήρωση της regular season της EuroLeague και μόνο ο Ολυμπιακός ξέρει ήδη την τελική του κατάταξη, μιας και μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο εξασφάλισε την πρώτη θέση.

Πλέον οι Πειραιώτες θα περιμένουν την επόμενη Παρασκευή (24/4) τον νικητή του τελευταίου play in (ανάμεσα στον ηττημένο του 7-8 και τον νικητή 9-10 της Τρίτης 21 Απριλίου) για να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs.

O Παναθηναϊκός εξακολουθεί να μπορεί να τερματίσει από έκτος ως ένατος. Με νίκη επί της Εφές θα είναι είτε έκτος, είτε έβδομος, ενώ με ήττα θα είναι είτε όγδοος, είτε ένατος.

Ακολουθούν όλα τα σενάρια για κάθε ομάδα ενόψει των τελευταίων 5 αγώνων:

Βαλένθια (δεύτερη ή τρίτη)
-Θα είναι δεύτερη με νίκη επί της Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο
-Θα είναι τρίτη με ήττα από την Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο

Ρεάλ Μαδρίτης (δεύτερη ή τρίτη)
-Θα είναι δεύτερη με ήττα της Βαλένθια από την Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο
-Θα είναι τρίτη με νίκη της Βαλένθια επί της Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο

Φενέρμπαχτσε (τέταρτη ή πέμπτη)
-Θα είναι τέταρτη αν η Χάποελ χάσει στο Μονακό
-Θα είναι πέμπτη αν η Χάποελ κερδίσει στο Μονακό

Χάποελ Τελ Αβίβ (τέταρτη, πέμπτη ή έκτη)
-Θα είναι τέταρτη αν κερδίσει στο Μονακό
-Θα είναι πέμπτη αν χάσει στο Μονακό και ταυτόχρονα χάσει η Ζαλγκίρις από την Παρί στο Κάουνας
-Θα είναι έκτη αν χάσει στο Μονακό και ταυτόχρονα κερδίσει η Ζαλγκίρις την Παρί στο Κάουνας

Ζαλγκίρις (πέμπτη, έκτη ή έβδομη)
-Θα είναι πέμπτη αν κερδίσει την Παρί στο Κάουνας και ταυτόχρονα η Χάποελ χάσει στο Μονακό
-Θα είναι έκτη α) αν νικήσει την Παρί στο Κάουνας και ταυτόχρονα η Χάποελ κερδίσει στο Μονακό, β) αν χάσει από την Παρί στο Κάουνας και ταυτόχρονα χάσει ο Παναθηναϊκός από την Εφές στην Αθήνα
-Θα είναι έβδομη αν χάσει από την Παρί στο Κάουνας και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Εφές στην Αθήνα

Παναθηναϊκός (έκτος, έβδομος, όγδοος ή ένατος)
-Θα είναι έκτος αν νικήσει την Εφές στην Αθήνα και ταυτόχρονα η Ζαλγκίρις χάσει από την Παρί στο Κάουνας
-Θα είναι έβδομος αν νικήσει την Εφές στην Αθήνα και ταυτόχρονα η Ζαλγκίρις κερδίσει την Παρί στο Κάουνας
-Θα είναι όγδοος αν χάσει από την Εφές στην Αθήνα και ταυτόχρονα χάσουν η Μονακό από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν στις έδρες τους
-Θα είναι ένατος αν χάσει από την Εφές στην Αθήνα και ταυτόχρονα α) η Μονακό κερδίσει την Χάποελ, β) η Μονακό χάσει από την Χάποελ και ταυτόχρονα η Μπαρτσελόνα κερδίσει την Μπάγερν

Μονακό (έβδομη, όγδοη ή ένατη)
-Θα είναι έβδομη με νίκη επί της Χάποελ και ταυτόχρονα ήττα του Παναθηναϊκού από την Εφές στην Αθήνα
-Θα είναι όγδοη με νίκη επί της Χάποελ και ταυτόχρονα νίκη του Παναθηναϊκού επί της Εφές στην Αθήνα
-Θα είναι όγδοη αν χάσει από την Χάποελ και ταυτόχρονα α) η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν και ο Παναθηναϊκός χάσει από την Εφές, β) κερδίσουν Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκός
-Θα είναι ένατη αν χάσει από την Χάποελ και ταυτόχρονα η Μπαρτσελόνα χάσει από την Μπάγερν εντός έδρας

Ερυθρός Αστέρας (έβδομος, όγδοος, ένατος ή δέκατος)
-Θα είναι έβδομος αν χάσουν ταυτόχρονα η Μονακό και ο Παναθηναϊκός από Χάποελ και Εφές αντίστοιχα
-Θα είναι όγδοος α) αν η Μονακό κερδίσει την Χάποελ και ταυτόχρονα χάσουν η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν και ο Παναθηναϊκός από την Εφές, β) αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Εφές και ταυτόχρονα χάσουν Μονακό από Χάποελ και Μπαρτσελόνα από Μπάγερν στις έδρες τους
-Θα είναι ένατος αν α) Μονακό και Παναθηναϊκός κερδίσουν εντός έδρας Χάποελ και Εφές και ταυτόχρονα χάσει η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν, β) η Μονακό χάσει από την Χάποελ και κερδίσουν ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα
-Θα είναι δέκατος αν κερδίσουν ταυτόχρονα η Μονακό την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα την Μπάγερν στις έδρες τους

Μπαρτσελόνα (όγδοη, ένατη, δέκατη ή ενδέκατη)
-Θα είναι όγδοη με νίκη επί της Μπάγερν και ταυτόχρονα νίκη της Μονακό επί της Χάποελ και ήττα του Παναθηναϊκού από την Εφές
-Θα είναι ένατη με νίκη επί της Μπάγερν και ταυτόχρονα νίκες της Μονακό και του Παναθηναϊκού
-Θα είναι δέκατη α) με νίκη επί της Μπάγερν και ταυτόχρονα ήττα της Μονακό από την Χάποελ, β) ήττα από την Μπάγερν και ταυτόχρονα ήττα της Ντουμπάι BC από την Βαλένθια στο Σεράγεβο
-Θα είναι ενδέκατη με ήττα από την Μπάγερν και ταυτόχρονα νίκη της Ντουμπάι BC επί της Βαλένθια στο Σεράγεβο

Ντουμπάι BC (δέκατη ή ενδέκατη)
-Θα είναι δέκατη αν νικήσει τη Βαλένθια στο Σεράγεβο και ταυτόχρονα η Μπαρτσελόνα χάσει εντός έδρας από την Μπάγερν
-Θα είναι ενδέκατη α) αν νικήσει τη Βαλένθια στο Σεράγεβο και ταυτόχρονα η Μπαρτσελόνα νικήσει εντός έδρας την Μπάγερν, β) αν χάσει από τη Βαλένθια στο Σεράγεβο

