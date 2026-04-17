Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

Την Πέμπτη 23 Απριλίου θα γιορτάσουμε τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου για το 2026.

Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, όπου η εορτή μετατίθεται λόγω σύμπτωσης με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα, εφέτος δεν προκύπτει τέτοια ανάγκη.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου συνοδεύεται από θρησκευτικές τελετές, πανηγύρια σε όλη τη χώρα και τοπικά έθιμα που αναβιώνουν από γενιά σε γενιά, κρατώντας ζωντανή τη σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη εποχή. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα στην επαρχία, ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται φύλακας των καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας, με τους πιστούς να αποδίδουν τιμές και να ζητούν την ευλογία του.

Πότε μετατίθεται η εορτή του Αγίου Γεωργίου

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν η ημέρα της εορτής συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα, η Εκκλησία μεταθέτει τον εορτασμό για τη Δευτέρα του Πάσχα, ώστε να διατηρηθεί η κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών του Θείου Πάθους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2027, η εορτή του Αγίου Γεωργίου μετατίθεται λόγω του Πάσχα και θα εορταστεί τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2027.