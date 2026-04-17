Χεζμπολάχ: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη αν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία

Σε δήλωσή της η οργάνωση άφησε να εννοηθεί ότι θα τηρήσει την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Χεζμπολάχ: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη αν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία
  • Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι θα τηρήσει την εκεχειρία, αλλά παραμένει σε ετοιμότητα σε περίπτωση παραβίασης από το Ισραήλ.
  • Η 10ήμερη εκεχειρία επιτεύχθηκε με μεσολάβηση του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.
  • Πολλοί κάτοικοι στον νότιο Λίβανο άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, αλλά εκφράζουν ανησυχίες για την ευθραυστότητα της εκεχειρίας.
  • Το Ισραήλ κατέστρεψε όλες τις γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι κατά τη διάρκεια του πολέμου, οδηγώντας στη δημιουργία αυτοσχέδιων περασμάτων.
  • Ορισμένοι κάτοικοι θεωρούν τις περιοχές καταστροφικές και μη κατοικήσιμες, γεγονός που τους αναγκάζει να φύγουν ξανά.
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη παραμένει η Χεζμπολάχ σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ από το βράδυ της Πέμπτης, από το Ισραήλ.

Σε δήλωση η Χεζμπολάχ τόνισε ότι «οι μαχητές θα κρατήσουν το δάχτυλό τους στη σκανδάλη, καθώς φοβούνται την προδοσία του εχθρού».

Η 10ήμερη εκεχειρία, που μεσολάβησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται μετά από περίπου έξι εβδομάδες συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η οποία άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Ταυτόχρονα άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τον πόλεμο τον Λίβανο άρχισαν σήμερα να επιστρέφουν στα σπίτια τους αλλά φοβούνται ότι η εκεχειρία μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.

Στην Κασμίγια στον νότιο Λίβανο, αυτοκίνητα διέσχιζαν ένα αυτοσχέδιο πέρασμα στον ποταμό Λιτάνι, που στήθηκε εσπευσμένα μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Το Ισραήλ κατέστρεψε όλες τις γέφυρες στον Λιτάνι στη διάρκεια του πολέμου.

Στην πόλη Ναμπατίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, κάποιοι κάτοικοι που επέστρεψαν στην περιοχή είπαν ότι θα παραμείνουν εκεί. Άλλοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα για τους κρατήσει εκεί. «Υπάρχει καταστροφή και δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εκεί. Είναι μη κατοικήσιμο. Παίρνουμε τα πράγματά μας και φεύγουμε ξανά», δήλωσε ο Φαντέλ Μπαντρεντίν, που πήγε στην περιοχή με τον μικρό του γιο και τη σύζυγό του. «Ας μας λυπηθεί ο Θεός και να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα μια και καλή -όχι προσωρινά- για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια και τη γη μας».

Διαβάστε επίσης

12:56LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Γιόρτασε την πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη τρέχοντας στο δωμάτιο - Βίντεο

12:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει εικόνες εγκατάλειψης στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου 15 μέρες αφότου πλημμύρισε η αίθουσα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Όλα τα σενάρια για κάθε ομάδα πριν το τελευταίο τζάμπολ

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη αν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

12:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

11:57MEETING POINT

Η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου και η κοινωνία

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις και ισάριθμες συλλήψεις μέσα σε 24 ώρες

11:51ANNOUNCEMENTS

Ο νους σου ταξιδεύει στο νησί; Τα ταχύπλοα της SEAJETS ξεκίνησαν και σε ταξιδεύουν καθημερινά

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα, αλλά ποινικοποιούν τις επικοινωνίες των βουλευτών

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 17χρονη προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο: Εικόνες από το σημείο της πτώσης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:24ΕΥ ΖΗΝ

Μαθητής λυκείου βρήκε πώς αφαιρείται το αρσενικό από το νερό με... «φακελάκι τσαγιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα δικαστήρια οι τρεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξέθαψαν 100.000 ευρώ από κήπο ηλικιωμένης με το «κόλπο» του λογιστή

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο: Εικόνες από το σημείο της πτώσης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:30LIFESTYLE

Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές"; Το "ΝΔ δολοφόνοι"; Έχουμε πιάσει πάτο»

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

12:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ