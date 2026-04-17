Χεζμπολάχ: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη αν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη παραμένει η Χεζμπολάχ σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ από το βράδυ της Πέμπτης, από το Ισραήλ.

Σε δήλωση η Χεζμπολάχ τόνισε ότι «οι μαχητές θα κρατήσουν το δάχτυλό τους στη σκανδάλη, καθώς φοβούνται την προδοσία του εχθρού».

Η 10ήμερη εκεχειρία, που μεσολάβησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται μετά από περίπου έξι εβδομάδες συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η οποία άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Ταυτόχρονα άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τον πόλεμο τον Λίβανο άρχισαν σήμερα να επιστρέφουν στα σπίτια τους αλλά φοβούνται ότι η εκεχειρία μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.

Στην Κασμίγια στον νότιο Λίβανο, αυτοκίνητα διέσχιζαν ένα αυτοσχέδιο πέρασμα στον ποταμό Λιτάνι, που στήθηκε εσπευσμένα μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Το Ισραήλ κατέστρεψε όλες τις γέφυρες στον Λιτάνι στη διάρκεια του πολέμου.

Στην πόλη Ναμπατίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, κάποιοι κάτοικοι που επέστρεψαν στην περιοχή είπαν ότι θα παραμείνουν εκεί. Άλλοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα για τους κρατήσει εκεί. «Υπάρχει καταστροφή και δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εκεί. Είναι μη κατοικήσιμο. Παίρνουμε τα πράγματά μας και φεύγουμε ξανά», δήλωσε ο Φαντέλ Μπαντρεντίν, που πήγε στην περιοχή με τον μικρό του γιο και τη σύζυγό του. «Ας μας λυπηθεί ο Θεός και να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα μια και καλή -όχι προσωρινά- για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια και τη γη μας».

Διαβάστε επίσης