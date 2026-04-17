Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για τον θάνατο της 30χρονης γυναίκας από την Αιθιοπία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα συγκλονιστικό ηχητικό-ντοκουμέντο.

Το υλικό, που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν η άτυχη γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, αποκαλύπτει τις αγωνιώδεις εκκλήσεις της. Στο βίντεο ακούγεται η 30χρονη να στέκεται έξω από το διαμέρισμα του 3ου ορόφου και να φωνάζει στα αγγλικά «honey, open» (σ.σ. Γλυκέ μου, άνοιξε), παρακαλώντας τον 45χρονο Ιταλό να της ανοίξει την πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb στο διαμέρισμα του Ιταλού εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου μιας 30χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη, κινητοποιώντας άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ένας 45χρονος τουρίστας ιταλικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον τρίτο όροφο του ίδιου κτιρίου.

Το χρονικό της μοιραίας πτώσης

Η έρευνα των αστυνομικών έχει επικεντρωθεί στη χαρτογράφηση των τελευταίων λεπτών της 30χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς βρέθηκε στο κενό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν αρχικά στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου μαζί με τον 45χρονο. Κάποια στιγμή αποχώρησε από τον χώρο και κατευθύνθηκε έναν όροφο πιο πάνω. Από παράθυρο του τέταρτου ορόφου ξεκίνησε η μοιραία πτώση. Το σώμα της διήνυσε μια απόσταση περίπου 20 μέτρων, προτού προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα τραπέζι που βρισκόταν τοποθετημένο στον ακάλυπτο. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που την εκτίναξε αμέσως μετά στο έδαφος, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.

Ο καυγάς και οι εξηγήσεις του 45χρονου

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο προσαχθείς φέρεται να υποστήριξε πως δεν υπήρχε προηγούμενη γνωριμία με το θύμα και πως είχαν κανονίσει να συναντηθούν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών.

Ο 45χρονος παραδέχθηκε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ξέσπασε άγριος καυγάς. Ανέφερε μάλιστα πως εξαιτίας της έντασης αναγκάστηκε να την απομακρύνει από το διαμέρισμα λίγα λεπτά πριν σημειωθεί η πτώση. Η εκδοχή του για συμπλοκή εξετάζεται σοβαρά, καθώς ο ίδιος έφερε ορατά σημάδια και εκδορές στο πρόσωπό του. Μαρτυρίες ενοίκων επιβεβαιώνουν πάντως ότι τα ξημερώματα ακούστηκαν δυνατές φωνές, κραυγές και θόρυβος από σπάσιμο τζαμαρίας.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, εξετάζοντας τόσο το σενάριο του ατυχήματος όσο και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Καθοριστικές απαντήσεις για το αν η πτώση προήλθε από σπρώξιμο, πάλη ή ατύχημα αναμένεται να δώσει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο θα αποτυπώσει τη φορά της πτώσης και το είδος των κακώσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που άκουσε ο ένοικος μέσα από την πόρτα του. Άκουσα να λέει: “Honey, open, I’m sorry, come back” (μετάφρ. Μωρό μου, άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω) ενδεχομένως για να ανοίξει την πόρτα κάποιος σύντροφός της», σημειώνει ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως «από ό,τι άκουσα, ήταν σαν ένας πολύ σκληρός τσακωμός, πολλές κραυγές, πολλή φασαρία».

«Γύρω στις 04:45, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας»

«Κάλεσα την Αστυνομία γιατί η φασαρία ήταν πολλή και συνεχόμενη, δεν γινόταν, είχαν περάσει 20 λεπτά», αναφέρει στη συνέχεια ο μάρτυρας και αποκαλύπτει ακόμη πως «ύστερα από όλες αυτές τις κραυγές, την ανδρική μουρμούρα, γύρω στις 04:40, 04:45 τα ξημερώματα, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας. Υπέθεσα πως ήταν η τζαμαρία ακριβώς έξω από το διαμέρισμά μου, τελικά δεν ήταν αυτή αλλά του φωταγωγού μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου, όπως με ειδοποίησαν νωρίτερα οι αστυνομικοί».

«Δεν έχω δει κανέναν από τους δύο, δεν ξέρω ποιος είναι. Το διαμέρισμα είναι δικό μας στον τρίτο (σ.σ. όροφο) μόνο, του πατέρα μου», επεσήμανε ακόμη ο ένοικος της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες.

