Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

Οι αγωνιώδεις εκκλήσεις της 30χρονης στον Ιταλό να της ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η 30χρονη γυναίκα από την Αιθιοπία βρέθηκε νεκρή σε ακάλυτο πολυκατοικίας στην οδόολοκοτρώνη, Αθήνα.
  • Η έρευνα για τον θάνατό της αποκτά νέα διάσταση μετά τη δημοσίευση ηχητικού ντοκουμέντου.
  • Το ηχητικό καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας, που ζητάει επανειλημμένα από τον 45χρονο Ιταλό να της ανοίξει την πόρτα.
  • Η γυναίκα απευθυνόταν στα αγγλικά χρησιμοποιώντας τη φράση «honey, open».
Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για τον θάνατο της 30χρονης γυναίκας από την Αιθιοπία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα συγκλονιστικό ηχητικό-ντοκουμέντο.

Το υλικό, που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν η άτυχη γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, αποκαλύπτει τις αγωνιώδεις εκκλήσεις της. Στο βίντεο ακούγεται η 30χρονη να στέκεται έξω από το διαμέρισμα του 3ου ορόφου και να φωνάζει στα αγγλικά «honey, open» (σ.σ. Γλυκέ μου, άνοιξε), παρακαλώντας τον 45χρονο Ιταλό να της ανοίξει την πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb στο διαμέρισμα του Ιταλού εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου μιας 30χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη, κινητοποιώντας άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ένας 45χρονος τουρίστας ιταλικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον τρίτο όροφο του ίδιου κτιρίου.

Το χρονικό της μοιραίας πτώσης

Η έρευνα των αστυνομικών έχει επικεντρωθεί στη χαρτογράφηση των τελευταίων λεπτών της 30χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς βρέθηκε στο κενό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν αρχικά στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου μαζί με τον 45χρονο. Κάποια στιγμή αποχώρησε από τον χώρο και κατευθύνθηκε έναν όροφο πιο πάνω. Από παράθυρο του τέταρτου ορόφου ξεκίνησε η μοιραία πτώση. Το σώμα της διήνυσε μια απόσταση περίπου 20 μέτρων, προτού προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα τραπέζι που βρισκόταν τοποθετημένο στον ακάλυπτο. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που την εκτίναξε αμέσως μετά στο έδαφος, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.

Ο καυγάς και οι εξηγήσεις του 45χρονου

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο προσαχθείς φέρεται να υποστήριξε πως δεν υπήρχε προηγούμενη γνωριμία με το θύμα και πως είχαν κανονίσει να συναντηθούν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών.

Ο 45χρονος παραδέχθηκε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ξέσπασε άγριος καυγάς. Ανέφερε μάλιστα πως εξαιτίας της έντασης αναγκάστηκε να την απομακρύνει από το διαμέρισμα λίγα λεπτά πριν σημειωθεί η πτώση. Η εκδοχή του για συμπλοκή εξετάζεται σοβαρά, καθώς ο ίδιος έφερε ορατά σημάδια και εκδορές στο πρόσωπό του. Μαρτυρίες ενοίκων επιβεβαιώνουν πάντως ότι τα ξημερώματα ακούστηκαν δυνατές φωνές, κραυγές και θόρυβος από σπάσιμο τζαμαρίας.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, εξετάζοντας τόσο το σενάριο του ατυχήματος όσο και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Καθοριστικές απαντήσεις για το αν η πτώση προήλθε από σπρώξιμο, πάλη ή ατύχημα αναμένεται να δώσει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο θα αποτυπώσει τη φορά της πτώσης και το είδος των κακώσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που άκουσε ο ένοικος μέσα από την πόρτα του. Άκουσα να λέει: “Honey, open, I’m sorry, come back” (μετάφρ. Μωρό μου, άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω) ενδεχομένως για να ανοίξει την πόρτα κάποιος σύντροφός της», σημειώνει ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως «από ό,τι άκουσα, ήταν σαν ένας πολύ σκληρός τσακωμός, πολλές κραυγές, πολλή φασαρία».

«Γύρω στις 04:45, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας»

«Κάλεσα την Αστυνομία γιατί η φασαρία ήταν πολλή και συνεχόμενη, δεν γινόταν, είχαν περάσει 20 λεπτά», αναφέρει στη συνέχεια ο μάρτυρας και αποκαλύπτει ακόμη πως «ύστερα από όλες αυτές τις κραυγές, την ανδρική μουρμούρα, γύρω στις 04:40, 04:45 τα ξημερώματα, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας. Υπέθεσα πως ήταν η τζαμαρία ακριβώς έξω από το διαμέρισμά μου, τελικά δεν ήταν αυτή αλλά του φωταγωγού μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου, όπως με ειδοποίησαν νωρίτερα οι αστυνομικοί».

«Δεν έχω δει κανέναν από τους δύο, δεν ξέρω ποιος είναι. Το διαμέρισμα είναι δικό μας στον τρίτο (σ.σ. όροφο) μόνο, του πατέρα μου», επεσήμανε ακόμη ο ένοικος της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες.

12:56LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Γιόρτασε την πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη τρέχοντας στο δωμάτιο - Βίντεο

12:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει εικόνες εγκατάλειψης στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου 15 μέρες αφότου πλημμύρισε η αίθουσα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Όλα τα σενάρια για κάθε ομάδα πριν το τελευταίο τζάμπολ

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη αν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

12:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

11:57MEETING POINT

Η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου και η κοινωνία

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις και ισάριθμες συλλήψεις μέσα σε 24 ώρες

11:51ANNOUNCEMENTS

Ο νους σου ταξιδεύει στο νησί; Τα ταχύπλοα της SEAJETS ξεκίνησαν και σε ταξιδεύουν καθημερινά

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα, αλλά ποινικοποιούν τις επικοινωνίες των βουλευτών

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 17χρονη προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο: Εικόνες από το σημείο της πτώσης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:24ΕΥ ΖΗΝ

Μαθητής λυκείου βρήκε πώς αφαιρείται το αρσενικό από το νερό με... «φακελάκι τσαγιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα δικαστήρια οι τρεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξέθαψαν 100.000 ευρώ από κήπο ηλικιωμένης με το «κόλπο» του λογιστή

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο: Εικόνες από το σημείο της πτώσης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:30LIFESTYLE

Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές"; Το "ΝΔ δολοφόνοι"; Έχουμε πιάσει πάτο»

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

12:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ