Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου
Το ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας, κοντά στη διώρυγα του Ισθμού Κορίνθου
Η σορός μίας 17χρονης κοπέλας εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου.
Το άψυχο σώμα του άτυχου κοριτσιού ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη με σκάφος, παρουσία πλωτού του Λιμενικού.
Η σορός στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου.
Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια του θανάτου της ανήλικης κοπέλας.
