Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

Η σορός μίας 17χρονης κοπέλας εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου.

Το άψυχο σώμα του άτυχου κοριτσιού ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη με σκάφος, παρουσία πλωτού του Λιμενικού.

Η σορός στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια του θανάτου της ανήλικης κοπέλας.