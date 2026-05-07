Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρός 62χρονος στον Λούρο - Βρέθηκε δίπλα του καραμπίνα

Μεγάλη αναστάτωση το πρωί της Πέμπτης (7/5) στην ευρύτερη περιοχή του Λούρου Μεσολογγίου, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός 62χρονου στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου – Λούρου.

Όπως αναφέρει το messolonghivoice.gr, τον 62χρονο βρήκε ο αδελφός του, ο οποίος ειδοποίησε χωρίς καθυστέρηση τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, που προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής και ξεκίνησαν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα στον 62χρονο νεκρό φέρεται να βρέθηκε καραμπίνα που έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Μέχρι αυτή την ώρα, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα ακριβή αίτια του θανάτου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Το βάρος πλέον πέφτει στα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας και στα στοιχεία που θα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς από αυτά θα εξαρτηθεί η πλήρης αποσαφήνιση της υπόθεσης.

