Ποια είναι τα 238 σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»
Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία 132 δήμων όλης της χώρας
Υπογράφηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους σε όλη τη χώρα.
Τα έργα θα υλοποιηθούν από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα περισσότερα σχολεία που εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος βρίσκονται στην Αττική, όπου προβλέπονται εργασίες σε 106 σχολικές μονάδες. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 27 σχολεία, η Πελοπόννησος με 19, καθώς και η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα με 15 σχολεία η καθεμία.
Παρεμβάσεις προβλέπονται επίσης σε σχολεία των Περιφερειών Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Δυτική Μακεδονία.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου και περιλαμβάνουν:
- χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
- ανακατασκευή και αναβάθμιση WC, συμπεριλαμβανομένων υποδομών για ΑμεΑ,
- κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης,
- βελτιώσεις σε γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ ή παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία,
- μονώσεις δωμάτων και επισκευές στεγών.
Τη σύμβαση υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Χρίστος Δήμας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Θοδωρής Λιβάνιος και Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και εκπρόσωποι των τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Μαριέττα Γιαννάκου: Αναλυτικά τα σχολεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
10
1
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
3
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
4
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
6
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
7
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
8
3ο - 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
9
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
10
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
106
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
10
11
100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
12
105ο - 166ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
13
23ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 111o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 120ο ΝΗΠ.
14
24ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 24ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
15
27ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
16
27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
17
59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
18
65ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
19
67ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
20
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
9
21
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
22
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
23
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
24
2ο ΛΥΚΕΙΟ - 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
25
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
26
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
27
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
28
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
29
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ "ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ"
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
16
30
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
31
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
32
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
33
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
34
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
35
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2 ΚΤΙΡΙΑ)
36
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
37
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
38
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
39
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
40
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
41
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
42
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
43
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
44
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
45
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
11
46
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
47
10o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
48
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
49
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
50
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
51
4ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
52
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
53
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
54
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΑΚΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ -
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
55
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
56
2ο-1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
17
57
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
58
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
59
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
60
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
61
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
62
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
63
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
64
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
65
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
66
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
67
30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
68
40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
69
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
70
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
71
5ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
72
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
73
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
18
74
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ
75
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
76
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
77
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
78
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
79
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
80
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
81
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
82
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
83
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
84
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
86
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
87
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
88
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟΥ ΒΑΡΗΣ
89
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
90
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
91
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
12
92
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
93
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
94
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
95
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
96
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
97
1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
98
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
99
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
100
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
101
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
102
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
103
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
13
104
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
105
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
106
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
107
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ"
108
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
109
4ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
110
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
111
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
112
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
113
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
114
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
115
7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
116
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
5
117
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
118
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
119
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΧΩΝ
120
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ
121
3ο ΗΜΕΡΉΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
15
122
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
123
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
124
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
125
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
126
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
127
13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
128
37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
129
21o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
130
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ
131
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
132
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ
133
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
134
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
135
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ
136
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4
137
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
138
ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
139
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
140
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
5
141
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ
142
6ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
143
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΒΑΛΑΝΕΙΟ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
144
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
145
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15
146
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
147
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
148
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
149
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
150
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
151
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
152
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
153
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
154
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
155
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
156
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
157
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
158
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
159
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
160
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ"
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
5
161
ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
162
ΕΝΕΓΥΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
163
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
164
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
165
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
27
Π.Ε. ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6
166
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
167
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
168
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
169
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
170
1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
171
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21
172
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
173
105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
174
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
175
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
176
27ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
177
28ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
178
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
179
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
180
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
181
8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
182
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
183
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
184
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
185
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
186
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
187
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
188
1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
189
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
190
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
191
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
192
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΡΗΤΗΣ
14
193
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
194
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ
195
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ
196
43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
197
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
198
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
199
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
200
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
201
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
202
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ
203
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
204
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
205
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
206
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6
207
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ
208
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ
209
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ
210
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
211
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
212
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
19
213
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
214
2ο & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
215
1ο & 2o ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
216
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
217
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ
218
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ
219
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
220
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
221
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
222
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
223
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ
224
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
225
4ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
226
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
227
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
228
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
229
ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
230
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
231
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
7
232
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
233
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
234
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
235
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
236
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
237
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
238
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
238