Ποια είναι τα 238 σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία 132 δήμων όλης της χώρας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ποια είναι τα 238 σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Μαθητές σε σχολείο

SOOC
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπογράφηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους σε όλη τη χώρα.

Τα έργα θα υλοποιηθούν από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα περισσότερα σχολεία που εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος βρίσκονται στην Αττική, όπου προβλέπονται εργασίες σε 106 σχολικές μονάδες. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 27 σχολεία, η Πελοπόννησος με 19, καθώς και η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα με 15 σχολεία η καθεμία.

Παρεμβάσεις προβλέπονται επίσης σε σχολεία των Περιφερειών Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Δυτική Μακεδονία.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου και περιλαμβάνουν:

  • χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
  • ανακατασκευή και αναβάθμιση WC, συμπεριλαμβανομένων υποδομών για ΑμεΑ,
  • κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης,
  • βελτιώσεις σε γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ ή παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία,
  • μονώσεις δωμάτων και επισκευές στεγών.

Τη σύμβαση υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Χρίστος Δήμας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Θοδωρής Λιβάνιος και Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και εκπρόσωποι των τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Μαριέττα Γιαννάκου: Αναλυτικά τα σχολεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

10

1

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

3

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

4

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

5

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

6

3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

7

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8

3ο - 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

9

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

10

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

106

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

10

11

100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

12

105ο - 166ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

13

23ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 111o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 120ο ΝΗΠ.

14

24ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 24ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

15

27ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

16

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

17

59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

18

65ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

19

67ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

20

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

9

21

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

22

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

23

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

24

2ο ΛΥΚΕΙΟ - 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

25

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

26

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

27

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

28

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

29

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ "ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ"

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

16

30

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

31

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

32

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

33

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

34

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

35

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2 ΚΤΙΡΙΑ)

36

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

37

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

38

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

39

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

40

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

41

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

42

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

43

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

44

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

45

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

11

46

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

47

10o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

48

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

49

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

50

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

51

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

52

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

53

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

54

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΑΚΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ -

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

55

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

56

2ο-1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

17

57

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

58

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

59

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

60

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

61

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

62

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

63

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

64

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

65

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

66

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

67

30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

68

40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

69

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

70

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

71

5ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

72

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

73

1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

18

74

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

75

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

76

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

77

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

78

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

79

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

80

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

81

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

82

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

83

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

84

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

85

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

86

2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

87

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

88

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟΥ ΒΑΡΗΣ

89

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

90

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

91

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

12

92

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

93

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

94

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

95

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

96

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

97

1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

98

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

99

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

100

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

101

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

102

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

103

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

13

104

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

105

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

106

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

107

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ"

108

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

109

4ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

110

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

111

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

112

9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

113

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

114

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

115

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

116

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5

117

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

118

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

119

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΧΩΝ

120

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ

121

3ο ΗΜΕΡΉΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15

122

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

123

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

124

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

125

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

126

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

127

13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

128

37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

129

21o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

130

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ

131

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

132

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

133

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

134

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

135

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ

136

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

137

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

138

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

139

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

140

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

5

141

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ

142

6ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

143

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΒΑΛΑΝΕΙΟ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

144

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

145

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15

146

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

147

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

148

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

149

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

150

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

151

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

152

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

153

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

154

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

155

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ

156

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ

157

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

158

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

159

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

160

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ"

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5

161

ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

162

ΕΝΕΓΥΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

163

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

164

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

165

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

27

Π.Ε. ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6

166

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

167

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

168

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

169

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

170

1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ

171

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21

172

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

173

105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

174

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

175

25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

176

27ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

177

28ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

178

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

179

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

180

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

181

8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)

182

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

183

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

184

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

185

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

186

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

187

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

188

1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

189

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

190

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

191

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

192

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΡΗΤΗΣ

14

193

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

194

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ

195

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ

196

43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

197

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

198

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

199

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

200

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

201

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

202

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ

203

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

204

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

205

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

206

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

6

207

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ

208

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ

209

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ

210

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

211

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

212

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΣΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

19

213

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

214

2ο & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

215

1ο & 2o ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

216

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

217

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ

218

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ

219

2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

220

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

221

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

222

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

223

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

224

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

225

4ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

226

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

227

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ

228

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

229

ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

230

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

231

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7

232

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

233

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

234

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

235

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

236

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

237

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

238

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

238

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