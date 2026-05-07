Τσουκαλάς: Προσωποποίηση τακτικισμού και τυχοδιωκτισμού η ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. της ΝΔ

«Έχει ήδη παραβιάσει αυτά που προκρίνει να αναθεωρήσει», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στις προθέσεις του πρωθυπουργού να αναθεωρηθούν έως και 30 άρθρα του Συντάγματος εστίασε την κριτική του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε σε συνέντευξή του στον τ/σ OPEN ότι «η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού. Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει».

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο άρθρο 86, επισήμανε ότι «επί της υποθέσεως των κ. κ. Καραμανλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασία προς το δικαστικό συμβούλιο» και πρόσθεσε ότι «τώρα, ενώ ακόμη και η κα Αραμπατζή ζητούσε από τους συναδέλφους της να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εις βάρος της είναι άδικες, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 και υποστηρίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα και καταψηφίσουν την πρόταση σύστασης. Η κυβέρνηση μάλιστα φαίνεται να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Σχετικά με το άρθρο 16, η ίδια κυβέρνηση έφερε νόμο που το αντιστρατεύεται», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς συμπληρώνοντας ότι «δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του».

Αναφορικά με τις αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη στο ζήτημα των Ανεξάρτητων Αρχών, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο κ. Μητσοτάκης» εξηγώντας πως «υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας για την κ. Συγγούνα».

«Η ΝΔ επιχείρησε να στήσει παγίδα και τελικά έπεσε η ίδια μέσα σε αυτή»

Σχολίασε μάλιστα με νόημα ότι «πρόκειται για την Αρχή στην οποία θα μπορούν να απευθυνθούν οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη αν παρακολουθηθούν» και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «επιχείρησε να στήσει παγίδα και τελικά έπεσε η ίδια μέσα σε αυτή». Παράλληλα, σε ερώτηση σχετικά με ισχυρισμούς του κυβερνητικού εκπροσώπου περί συνομιλιών, κάλεσε τον κ. Χατζηδάκη «να δώσει στη δημοσιότητα τα μηνύματα που επικαλείται ο κ. Μαρινάκης».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που πρότεινε τη διαδικασία των ανοιχτών βιογραφικών. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα να υπάρχουν προκηρυγμένες θέσεις και βιογραφικά ώστε ο καθένας να έχει καθαρή θέση».

Αναρωτήθηκε, μάλιστα, «πού ακριβώς προβλέπει το Σύνταγμα ότι αν δεν κλείσουν "πακέτο" οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν μπορεί να πληρωθεί μεμονωμένα μία θέση».

«Όσο κι αν μας ικετεύσει η ΝΔ δεν θα συγκυβερνήσουμε»

Σε σχέση με τη δήλωση του παριστάμενου στελέχους της ΝΔ, κ. Φεύγα, σχολίασε πως «όσο και να μας ικετεύει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα συγκυβερνήσουμε. Αυτές οι συζητήσεις περί συγκυβέρνησης είναι ονειρώξεις».

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση ενόψει εκλογών.

«Τι μας είπε προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στη δικαιοσύνη. Άρα, επειδή πλησιάζουν εκλογές, παρότι υπάρχουν στοιχεία, γράφουν στα παπούτσια τους τη Δικαιοσύνη, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ακόμη και την κα Αραμπατζή», ανέφερε.

«Είναι πλέον επίσημη θέση της κυβέρνησης πως επειδή πλησιάζουν εκλογές δεν θα γίνει άλλη έρευνα για σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και αναφορικά με τους ισχυρισμούς του κ. Φεύγα για συμπαιγνία της αντιπολίτευσης , διερωτήθηκε αν «στην υποτιθέμενη συνομωσία κατά της κυβέρνησης συμμετέχουν και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

