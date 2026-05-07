Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Έστησαν δίκτυο με QR codes και ηλεκτρονικές πληρωμές

Snapshot Δύο νεαροί ηλικίας 21 και 19 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Χρησιμοποιούσαν ανώνυμες ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως κρυπτονομίσματα, και παρείχαν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών.

Εφάρμοζαν σύστημα με QR codes κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης που οδηγούσαν σε διαδικτυακά κανάλια παραγγελιών ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, κενές συσκευασίες, ηλεκτρονικές ζυγαριές, διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code, χρήματα και κουκούλες full face.

Οι συλληφθέντες διώκονται κακουργηματικά και θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους. Snapshot powered by AI

Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως π.χ. κρυπτονομίσματα, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, παρείχαν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν συγκεκριμένα σήματα QR code, τα οποία ήταν κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι πλατφόρμας επικοινωνίας με συγκεκριμένους διαχειριστές - διακινητές για παραγγελίες ναρκωτικών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5), εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, ενώ στην κατοχή του 21 ετών κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά συσκευασίες με 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 227 κενές συσκευασίες, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, 48 διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code, 250 ευρώ και τρεις κουκούλες full face.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι δύο νεαροί θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι να απολογηθούν.

Διαβάστε επίσης