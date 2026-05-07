Πόσο είναι το επίδομα ανεργίας από τον Απρίλιο του 2026 - Μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ

Το επίδομα ανεργίας υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές, τα έτη ασφάλισης και την οικογενειακή κατάσταση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Από τον Απρίλιο του 2026 εφαρμόζεται νέο μοντέλο επιδόματος ανεργίας με εξατομίκευση του ποσού και κατάργηση του ενιαίου των 540 ευρώ.
  • Το επίδομα υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου αποδοχών 6 μηνών και των ετών ασφάλισης, με μέγιστο ποσό έως 1.295 ευρώ και διάρκεια έως 24 μήνες.
  • Το σύστημα περιλαμβάνει κίνητρα για γρήγορη επαναπρόσληψη, αποκλείοντας από το επίδομα όσους αρνούνται τρεις φορές προτάσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.
  • Προβλέπονται επιπλέον παροχές όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και προσαυξήσεις για παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.
Από την 1η Απριλίου 2026 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το νέο, καθολικό μοντέλο επιδόματος ανεργίας, με την κατάργηση του ενιαίου ποσού των 540 ευρώ και την εξατομίκευση της ενίσχυσης.

Το νέο ποσό υπολογίζεται με βάση τον προηγούμενο μισθό (μέσος όρος 6μήνου) και τα έτη ασφάλισης, ξεκινώντας υψηλότερο τους πρώτους μήνες και μειούμενο σταδιακά στη διάρκεια της επιδότησης, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια θα φτάνει τους 24 μήνες.

Το νέο σύστημα ενσωματώνει κίνητρα για γρήγορη επαναπρόσληψη: όποιος αρνηθεί τρεις φορές πρόταση από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης θα αποκλείεται από το επίδομα. Παράλληλα, θα περιλαμβάνονται πρόσθετες παροχές, όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, προσαυξήσεις για παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.

Η εφαρμογή του νέου μοντέλου συνδέει τα έτη εργασίας και τις εισφορές του δικαιούχου με το ύψος της επιδότησης, καθιστώντας το πιο δίκαιο και ανταποδοτικό.

Πώς υπολογίζεται

  • Το σταθερό μέρος αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου ημερομισθίου.
  • Το μεταβλητό μέρος («μπόνους») εξαρτάται από τον ασφαλιστικό βίο (από το 4ο έως το 20ό έτος ασφάλισης).
  • Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μεικτών αποδοχών του τελευταίου εξαμήνου πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας.

