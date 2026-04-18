Έρχονται αλλαγές στο επίδομα ανεργίας - Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Πώς διαμορφώνεται το ποσό του επιδόματος ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Από το 2026, άνεργοι που αρνούνται τρεις προτάσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ χάνουν το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας.
  • Το νέο επίδομα ανεργίας θα έχει κλιμακωτή δομή και θα βασίζεται στον ασφαλιστικό βίο και τις αποδοχές του εργαζομένου.
  • Το επίδομα θα είναι υψηλότερο τους πρώτους έξι μήνες και θα μειώνεται σταδιακά, χωρίς να πέφτει κάτω από τα 565 ευρώ στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής.
  • Ο υπολογισμός του επιδόματος περιλαμβάνει σταθερό μέρος, μεταβλητό μέρος για προϋπηρεσία και προσαυξήσεις με βάση την οικογενειακή κατάσταση.
  • Άνεργοι με μικρή προϋπηρεσία ή χαμηλό μισθό ενδέχεται να λάβουν χαμηλότερο επίδομα εάν το νέο σύστημα εφαρμοστεί καθολικά.
Αλλαγές θα εφαρμοστούν μέσα στο 2026 στο επίδομα ανεργίας, καθώς ορισμένοι δικαιούχοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός κάλυψης.

Ειδικότερα, αν ένας άνεργος αρνηθεί τρεις προτάσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ, τότε χάνει το δικαίωμα λήψης του επιδόματος, με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να στοχεύει στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη επιστροφή του εργαζομένου στην αγορά εργασίας.

Βάσει του νέου πλαισίου που προωθείται, ο άνεργος έχει τη δυνατότητα να απορρίψει μέχρι δύο προτάσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ, οι οποίες είναι συμβατές με το βιογραφικό του και βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από τον τόπο κατοικίας του. Στην περίπτωση όμως που ο άνεργος απορρίψει τρεις διαδοχικές προτάσεις εργασίας, η ΔΥΠΑ έχει τη δυνατότητα να σταματήσει να του παρέχει το επίδομα ανεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η πιλοτική εφαρμογή του νέου μέτρου που ξεκίνησε τον Απρίλιο 2025, έχει πάρει παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η πιλοτική φάση υλοποιείται με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής 15.000 άνεργοι έχουν λάβει το νέο επίδομα ανεργίας, με τα ποσά να φθάνουν ακόμη και τα 1.375 ευρώ τον μήνα.

Πώς υπολογίζεται το νέο επίδομα ανεργίας

Το 2026 φέρνει και αυξημένα ποσά για το επίδομα ανεργίας, με το τελικό ύψος του επιδόματος να είναι κλιμακωτό και να συνδέεται με τον ασφαλιστικό βίο και τις αποδοχές του εργαζομένου.

Τους πρώτους μήνες είναι αυξημένο και μειώνεται σταδιακά όσο ο άνεργος παραμένει εκτός αγοράς εργασίας. Η διάρκεια της επιδότησης από τη ΔΥΠΑ μπορεί να φθάσει έως και τους 24 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο επίδομα ανεργίας στηρίζει με μεγαλύτερο ποσό τους ανέργους τους πρώτους έξι μήνες, συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς. Στη συνέχεια βαίνει μειούμενο ανά τρίμηνο, χωρίς ποτέ όμως να πέσει κάτω από το ύψος του σημερινού επιδόματος ανεργίας, το οποίο μετά την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού διαμορφώθηκε στα 565 ευρώ. Ωστόσο, στην περίπτωση καθολικής εφαρμογής του μέτρου, αναμένεται ότι δεν θα υπάρχει τέτοια προστασία.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τρεις διαφορετικούς πυλώνες, οι οποίοι και καθορίζουν το τελικό ποσό που θα παίρνει ο άνεργος:

  • Σταθερό μέρος. Αφορά όλους τους ανέργους και υπολογίζεται ως ποσοστό του ημερομισθίου, με υψηλότερη εκκίνηση και σταδιακή αποκλιμάκωση. Ξεκινά από το 70% του κατώτατου μισθού το α’ τρίμηνο και μειώνεται στο 20% στο δεύτερο έτος.
  • Μεταβλητό μέρος. Αφορά όσους έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία και υψηλότερες αποδοχές, ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του επιδόματος, υπό την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον 900 ημερών ασφάλισης την τελευταία τετραετία.
  • Προσαυξήσεις για οικογενειακή κατάσταση, όπως επιδόματα τέκνων, δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, με ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες.

Σημειώνεται ότι για ανέργους με μικρή προϋπηρεσία ή χαμηλό μισθό, η επιδότηση ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από τα σημερινά επίπεδα των 565 ευρώ, εφόσον το νέο επίδομα ανεργίας γίνει καθολικό.

