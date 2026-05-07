Ξεκινάει αύριο το Athens Street Food Festival στο Αμαξοστάσιο!

Έφτασε και πάλι η ώρα για το Athens Street Food Festival που ξεκινάει την Παρασκευή 8 Μαϊου! Φέτος το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας, κλείνει τα 10 χρόνια του και το γιορτάζει με αμέτρητες πρωτότυπες γεύσεις από όλον τον πλανήτη!

Θέλεις να πάρεις μια μυρωδιά από το τι ετοιμάζουμε;

Αυτά είναι κάποια από τα πιάτα που μπορείς να δοκιμάσεις, αποκλειστικά στο Athens Street Food Festival: ράμεν γουρνοπούλας, chicharron, ιαπωνικό τακογιάκι με χταπόδι, νιγηριανό φαλάφελ, κορεάτικο κοτόπουλο, jackfruit cheesesteak, σουπλί, τηγανιτά νιόκι, μαύρη πίτσα, sushi με ελληνικό πελαγίσιο μαγιάτικο και σφυρίδα, μαύρο Burger με πρόβειο μπιφτέκι και μπισκότο Βερμίου, χωνάκια ψαρικών, wagyu beef gyozas, miso carbonara ramen, βάσκικο burned cheesecake, UFO burger με σοκολάτα.

Τα τρία τριήμερα του Μαϊου (8-9-10, 15- 16-17, 22-23-24 Μαϊου) τα δεκάδες pop-up μαγαζιά με καταξιωμένους αλλά και νέους chefs, θα προτείνουν τη δική τους μοναδική ιδέα για το ποιο είναι το καλύτερο street food με ιδέες από Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Μέση Ανατολή και φυσικά από την Ελλάδα! Θα υπάρχουν και πολλές vegan επιλογές, όπως και ιδιαίτερα γλυκά!

Φυσικά, το Athens Street Food Festival σημαίνει και φεστιβαλική ατμόσφαιρα! Κάθε μέρα τη μουσική θα αναλαμβάνουν γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 θα ξεκινάει μεγάλο πάρτυ με γνωστούς DJs.

Επίσης, φέτος θα γίνουν και δύο ιδιαίτερες stand-up παραστάσεις: την Παρασκευή 08.05 ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό «Meat Grill comedy» show και την Παρασκευή 15.05 η Δήμητρα Νικητέα και η Μελίνα Κόλλια το δικό τους «Μπούτι comedy» show.

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 17:00 – 00:00, Σάββατο 12:00 – 00:00, Κυριακή 12:00–00:00

Εισιτήρια: 3,5 ευρώ στο more.com και τα Public

Για πληροφορίες και εισιτήρια: www.athensstreetfoodfestival.gr