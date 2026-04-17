Νάπολη: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα – Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

Snapshot Ένοπλοι εισέβαλαν σε τράπεζα στη Νάπολη κρατώντας ομήρους τουλάχιστον 25 άτομα, μεταξύ πελατών και υπαλλήλων.

Οι ομήροι απελευθερώθηκαν σώοι μετά από επέμβαση των πυροσβεστών και καραμπινιέρων, με έξι να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη επί τόπου.

Οι ληστές διέφυγαν μέσω υπογείου τούνελ συνδεδεμένου με το αποχετευτικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας μια τρύπα στο δάπεδο της τράπεζας.

Δεκάδες θυρίδες ασφαλείας παραβιάστηκαν, ενώ η ακριβής αξία των κλοπιμαίων θα καθοριστεί από τις καταγγελίες των πελατών.

Η αστυνομία εντόπισε όχημα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους ληστές στη διαφυγή τους.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη 16 Απριλίου στη Νάπολη της Ιταλίας καθώς ένοπλοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν σε τράπεζα κρατώντας αρχικά όμηρους τουλάχιστον 25 άτομα, μεταξύ πελατών και υπαλλήλων. Οι ληστές στόχευσαν θυρίδες ασφαλείας.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere Della Sera, κάποιοι από τους ομήρους άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα αδιαθεσίας, ενώ έξω από την τράπεζα η περιοχή περικυκλώθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν επέμβει, με τους καραμπινιέρους να ζητούν τη βοήθεια της GIS, των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Στη συνέχεια, γύρω στις 13:30 (ώρα Ιταλίας), οι πυροσβέστες και οι καραμπινιέροι ανοίγουν ένα πέρασμα επιτρέποντας στους ομήρους να βγουν έξω. Είναι όλοι σε κατάσταση σοκ, αλλά σώοι. Έξι άτομα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη επί τόπου, κανένας δεν χρειάζεται νοσηλεία. Κοντά στην τράπεζα φτάνει επίσης ο γενικός εισαγγελέας της Νάπολης.

Η απόδραση των ληστών

Μια δεύτερη ανατροπή, μετά την απελευθέρωση των ομήρων, σημειώνεται γύρω στις 17:00, όταν οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέρχονται στο υποκατάστημα της τράπεζας, αφού περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Μέσα στην τράπεζα που δέχτηκε την επίθεση δεν υπάρχει κανείς. Οι ληστές διέφυγαν ακριβώς από το σημείο από όπου είχαν εισέλθει στην τράπεζα, δηλαδή από μια τρύπα στο δάπεδο, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με ένα υπόγειο τούνελ και με το αποχετευτικό δίκτυο.

Η κλοπή

Αποακλύφθηκε επίσης ότι έχουν πράγματι παραβιαστεί δεκάδες θυρίδες ασφαλείας, αν και, για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει κλαπεί, θα χρειαστούν οι καταγγελίες των πελατών. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα όχημα, το οποίο υποψιάζονται ότι χρησιμοποιήθηκε από τη συμμορία.

Διαβάστε επίσης