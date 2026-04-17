Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Συναντήθηκαν με επιζώντες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φτάνουν για να συναντήσουν εθελοντές πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην παραλία Μπόντι της Αυστραλίας. 17 Απριλίου 2026

  • Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συναντήθηκαν με επιζώντες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους τον Δεκέμβριο του 2022.
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από πατέρα και γιο που φέρονται να εμπνεύστηκαν από το Ισλαμικό Κράτος και έγινε σε φεστιβάλ για το εβραϊκό Χάνουκα.
  • Το ζευγάρι συναντήθηκε επίσης με προσωπικό πρώτων βοηθειών και εκπροσώπους του Εβραϊκού Μουσείου του Σίδνεϊ, όπου θα γίνει έκθεση για τις επιθέσεις.
  • Η επίσκεψη του ζευγαριού στην Αυστραλία προκάλεσε διχασμό στην κοινή γνώμη, με κάποιους να αμφισβητούν τους λόγους της και τοπικά μέσα να την αποκαλούν «ψευδο
  • βασιλική περιοδεία».
  • Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Χάρι και η Μέγκαν συμμετείχαν σε εμπορικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως συνάντηση με βετεράνους και γυρίσματα εκπομπής MasterChef Αυστραλίας.
O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συναντήθηκαν σήμερα, τελευταία ημέρα της επίσκεψής τους στην Αυστραλία, με επιζώντες της επίθεσης του περασμένου Δεκεμβρίου στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Ένας πατέρας και ο γιος του, που σύμφωνα με την αστυνομία εμπνεύστηκαν από το Ισλαμικό Κράτος, φέρεται ότι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως σε φεστιβάλ για το εβραϊκό Χάνουκα, στην πιο πολυαίμακτη επίθεση στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ συνομίλησαν με αρκετούς επιζώντες, ανάμεσά τους και ο 40χρονος Ίλον Ζίζερ, ο οποίος επέζησε αφού δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς ενώ προστάτευε με το σώμα του τα παιδιά του.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, συναντούν τον Έλον Ζίζερ, επιζώντα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι. 17 Απριλίου 2026.

«Είναι τιμή μου να συναντώ τον δούκα και την δούκισσα. Είναι πολύ ωραίο που ήρθαν εδώ και προσπάθησαν να μας συναντήσουν. Είναι σημαντικό, μας κάνει να νιώθουμε ότι ακούγεται η φωνή μας», είπε ο Ζίζερ.

Ο πρίγκιπας, Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συναντήθηκαν επίσης με μέλη του προσωπικού πρώτων βοηθειών που έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης καθώς και με εκπροσώπους του Εβραϊκού Μουσείου του Σίδνεϊ, το οποίο θα φιλοξενήσει έκθεση για τις επιθέσεις.

Η τελευταία φορά που το ζευγάρι επισκέφθηκε την Αυστραλία ήταν το 2018 όταν ακόμη εκτελούσε επίσημα καθήκοντα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και είχαν ανακοινώσει την πρώτη εγκυμοσύνη της Μέγκαν λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στο Σίδνεϊ.

Συγκρατημένη υποδοχή

Η επίσκεψή τους αυτή έχει διχάσει την κοινή γνώμη στην Αυστραλία, όπου ο βασιλιάς Κάρολος είναι ο αρχηγός του κράτους παρότι μια υπολογίσιμη μειοψηφία υποστηρίζει την κατάργηση της μοναρχίας.

Το ζευγάρι δέχτηκε θερμή υποδοχή σε εκδηλώσεις στο Σίδνεϊ, την Καμπέρα και τη Μελβούρνη, κατά την τετραήμερη επίσκεψή του, αλλά κάποιοι αμφισβήτησαν τους λόγους που κρύβονται πίσω από την επίσκεψη, την οποία τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν «ψευδο-βασιλική περιοδεία».

Σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή του το ζευγάρι συμμετείχε αυτή τη φορά και σε διοργανώσεις με εμπορικό σκοπό.

Την Τετάρτη ο πρίγκιπας Χάρι είχε συνάντηση με βετεράνους του στρατού, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ γύρισε ένα επεισόδιο της διάσημης εκπομπής MasterChef Αυστραλίας, όπου εμφανίστηκε ως προσκεκλημένη κριτής.

Επίσης, θα είναι οικοδέσποινα σε retreat ευεξίας σε πολυτελές ξενοδοχείο παραθαλάσσιας περιοχής του Σίδνεϊ με τις τιμές συμμετοχής να ξεκινούν από 1.912 δολάρια το άτομο και με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μαθήματα γιόγκα, ηχοθεραπείας και συνεδρίες θεραπείας υλοποίησης.

