INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

Snapshot Η Innersense Productions γιορτάζει τα 30 χρόνια της με το τριήμερο φεστιβάλ InnerFest από 12 έως 14 Ιουνίου 2026 σε δύο χώρους, PLEX και ΠΛΥΦΑ.

Στις 12 Ιουνίου στο PLEX, η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στο Drum'n'Bass/Jungle με headliners τους Goldie και Photek, σημαντικές μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Στις 13 Ιουνίου στο ΠΛΥΦΑ, η δεύτερη μέρα επικεντρώνεται στο ελληνικό Rap με συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών όπως οι Rationalistas, Ταφ Λάθος και Twinsanity.

Στις 14 Ιουνίου στο ΠΛΥΦΑ, η τρίτη μέρα παρουσιάζει Reggae/Dub/Roots με headline τους Groundation και την ελληνική μπάντα Road Duck, συνοδευόμενοι από κορυφαίους ελληνικούς DJ sets.

Τα εισιτήρια για τις τρεις μέρες πωλούνται online και σε επιλεγμένα σημεία, με διαφοροποιημένες τιμές ανά ημέρα και εξαντλημένα early bird εισιτήρια. Snapshot powered by AI

Η εταιρεία INNERSENSE συμπληρώνει 30 χρόνια μουσικής δράσης και τα γιορτάζει με ένα εκρηκτικό 3ήμερο φεστιβάλ! 3 διαφορετικές μέρες, 3 διαφορετικά είδη μουσικής, μία κοινή κουλτούρα, με το Line Up κάθε ημέρας να αποτίει φόρο τιμής και στους Local Heroes του κάθε είδους.

Πίσω στο πολύ μακρινό πια 1996, η Innersense γεννιόταν ως φυσική εξέλιξη μετά τα Infinity Party στο θρυλικό Άλσος, στο Πεδίον του Άρεως. Ο σκοπός, ένας και μοναδικός: Η προώθηση της αστικής και bass κουλτούρας, μέσω της διοργάνωσης μουσικών event με βάση τα breaks και το μπάσο.

Άλσος, Plus Soda, Venue, Cavo Paradiso, Decadance... Clubs και φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στην Κροατία, τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο. Μετακλήσεις 70 και πλέον καλλιτεχνών από το εξωτερικό, όπως οι Ghostface Killah (Wu Tang Clan), Foreign Beggars, L'Entourloop, MixHell (Iggor Cavalera & Laima Leyton), Mix Master Mike (The Beastie Boys), 4 hero, κ.α., με τους περισσότερους να έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Bookings, management και διοργάνωση συναυλιών Ελλήνων καλλιτεχνών πανελλαδικά αλλά και σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιαπωνία... Αυτή είναι, συμπυκνωμένη σε λίγες γραμμές, η παρακαταθήκη της Innersense και η συμβολή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης μουσικής κουλτούρας της Αθήνας, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, πάντα με σεβασμό αλλά χωρίς προσκόλληση στο παρελθόν.

30 χρόνια και πολλές εκατοντάδες βραδιές μετά από εκείνη την πρώτη το 1996 στο Άλσος, ήρθε η ώρα φέτος η Innersense να γιορτάσει παρέα με τον κόσμο που την στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, με μια σειρά events, με highlight το InnerFest, ένα 3ήμερο Μουσικό Φεστιβάλ με 3 διαφορετικά είδη μουσικής της ίδιας κουλτούρας, σε 2 διαφορετικούς χώρους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ ανά ημέρα, παρακάτω :

DAY 01

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

@ PLEX - DRUM'N'BASS/JUNGLE

Headliners: GOLDIE x PHOTEK

plus Top Greek DJ's

Ο Goldie αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής, και ειδικότερα της drum'n'bass και jungle σκηνής. Πρωτοπόρος του ήχου, συνέβαλε καθοριστικά στη μετατροπή του drum'n'bass από underground ρεύμα σε αναγνωρισμένη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, φέρνοντάς το στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας.

Ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Metalheadz, δημιούργησε μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές δισκογραφικές στον κόσμο, αναδεικνύοντας κορυφαίους καλλιτέχνες του είδους. Το εμβληματικό του άλμπουμ Timeless (1995) που περιέχει και τον Αστικό «Ύμνο» "Inner City Life", θεωρείται ορόσημο για τη σκηνή, ενώ το πρωτοποριακό single "Terminator" εισήγαγε την τεχνική του time-stretching, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο παραγωγής της jungle και drum'n'bass.

Παράλληλα με τη σπουδαία μουσική του πορεία, ο Goldie έχει διακριθεί ως ένας ιδιαίτερα ανήσυχος και πολυσχιδής καλλιτέχνης: από την πρώιμη ενασχόλησή του με το graffiti και το breakdance, μέχρι τη ζωγραφική, την γλυπτική, την υποκριτική και τη μόδα. Έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, ενώ η επιρροή του εκτείνεται και πέρα από τη μουσική, σε πολλούς δημιουργικούς τομείς.

Η συμβολή του στις τέχνες και στην κουλτούρα των νέων αναγνωρίστηκε επίσημα με την απονομή του τίτλου Μέλους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE), επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης βρετανικής πολιτιστικής σκηνής.

Ο 3 φορές υποψήφιος για Grammy, Photek, στέκεται αμείλικτος στην κόψη. Ένας επιστήμονας του ήχου, που από το 1994 ωθεί τόσο το έργο του όσο και τις προσδοκίες των θαυμαστών του στα απόλυτα όρια, κατακλύζοντας τις υποσημειώσεις της electronica με τον ίδιο τρόπο που τα MP3 γεμίζουν τον σκληρό σου δίσκο.

Ήταν εκεί όταν ο Goldie ονόμασε τον ήχο τους drum & bass, αλλά μέχρι σήμερα εξακολουθεί να προτιμά τον όρο jungle. Συνομιλεί τακτικά με τον James Lavelle, αναρωτώμενος τι θα είχε συμβεί αν τα remix του για τους Attica Blues είχαν οδηγήσει σε μια πιο ουσιαστική σχέση με τη επιδραστική Mo Wax Records. Η σύνδεσή του με μεγάλη δισκογραφική μέσω της Virgin αποτελεί το πρότυπο του πώς ήταν κάποτε τα πράγματα - άπλετος χρόνος και καθόλου ανησυχίες για τo budget και τα έσοδα οδήγησαν στο 'Modus Operandi'. Ένα εννοιολογικό πείραμα πάνω στο χρόνο και τις συναισθηματικές ατμόσφαιρες, που εκτόξευσε το πρότυπο του drum & bass στα άκρα.

Παρερμηνευμένος στο παρελθόν ως ένας μοναχικός οριακά παρανοϊκός στρατιώτης της μουσικής, συνωμοσιολόγος με καταγωγή από το κακόφημο Ipswich, ο Rupert Photek Parkes δεν είναι τίποτα από αυτά. Κάθε ιστορία που θα ακούσεις για εκείνον στο διαδίκτυο βασίζεται σε έναν απλό κόκκο αλήθειας που διογκώθηκε πέρα από κάθε μέτρο.

DAY 02

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

@ ΠΛΥΦΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ RAP

Headliners: RATIONALISTAS - ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ - TWINSANITY

plus many more

Μέσα στα 30 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας της στα μουσικά πράγματα της Ελλάδας, η Innersense Productions έχει συνεργαστεί με μία πληθώρα καλλιτεχνών της εγχώριας Ηip Hop.

Κάποιοι από αυτούς θα τιμήσουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους επί σκηνής τη 2η, αφιερωμένη στο ελληνικό Rap, μέρα του InnerFest, τη σχέση αμοιβαίου σεβασμού που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου λοιπόν, στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή του ΠΛΥΦΑ, θα πραγματοποιηθεί μία σπάνια συνάντηση για το ελληνικό Rap:

542 (Ψυχόδραμα07, Τα Μάτια των Πνιγμένων)

JK ONE & DJ WHEEL-M (Phase 3, Muddy Vibez)

ΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΣΣΟΣ

RATIONALISTAS

RAVITA BRANDO

SOULNEK (NEBMA, Ως Αιδώ)

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

TINY JACKAL (No Hard Feelings, Full Face, E-13, Antarta, Scripta Manent, Ntopaz, κ.α.)

TWINSANITY

ZOGRAFOS

+ άλλους που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια

Είναι βέβαιο, πως όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες δεν έχουν βρεθεί ποτέ όλοι μαζί στο ίδιο event ταυτόχρονα, κάνοντας τη συγκυρία αυτή ακόμη πιο μοναδική, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι κάποιοι από αυτούς τους μουσικούς γεμίζουν σταθερά χώρους άνω των 2.500 ατόμων και είναι headliners σε μεγάλα φεστιβάλ της χώρας.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα είναι μια πραγματική γιορτή για την διαρκώς εξελισσόμενη ελληνική Rap σκηνή, και αναμένεται να επικρατήσει το αδιαχώρητο στον ανοιχτό χώρο του ΠΛΥΦΑ (Κορυτσάς 39 - Κάθετη Σπύρου Πάτση).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18.30 και το live ξεκινά στις 19.00.

*Εντός του χώρου θα λειτουργούν bar - κυλικεία για την εξυπηρέτηση του κοινού, και θα διατίθεται official merchandise των καλλιτεχνών και της Innersense Productions.

DAY 03

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

@ ΠΛΥΦΑ - REGGAE / DUB / ROOTS

Headliners: GROUNDATION – ROAD DUCK

plus Top Greek Selectors

Από το 1998 που ιδρύθηκαν, οι Groundation ανήκουν στους θρύλους της παγκόσμιας ρέγκε. Τα πρώτα δύο άλμπουμ τους (Young Tree και Each One Teach One) καθιέρωσαν έναν μοναδικό roots ήχο, που τους χαρακτηρίζει. Το 2002 ηχογραφήθηκε το άλμπουμ Hebron Gate, το οποίο γνώρισε άμεση επιτυχία και χάρισε διεθνή φήμη στην μπάντα, αποτελώντας έκτοτε ένα αριστούργημα της progressive και μοναδικής roots reggae τους.

Το 2018, μετά την αποχώρηση κάποιων από τα ιδρυτικά μέλη, το θρυλικό συγκρότημα από την Καλιφόρνια ανασυγκροτήθηκε γύρω από τον ηγέτη του, Harrison Stafford, o οποίος περιέβαλε τον εαυτό του με τους καλύτερους από τους μουσικούς που, όπως κι εκείνος, είχαν αποφοιτήσει από το διάσημο Sonoma State University.

Ο ήχος που προέκυψε παραμένει βαθιά πιστός στην -πλημμυρισμένη με jazz- reggae που έχει καθιερώσει τη φήμη των Groundation από το ξεκίνημά τους. Αυτή η νέα γενιά βιρτουόζων φέρνει όλο το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την ενέργειά της στις συναυλίες.

ην Κυριακή 14 Ιουνίου στο ΠΛΥΦΑ θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε ζωντανά την κορυφαία 10μελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση, με τον ολοκαίνουργιο δίσκο "Candle Burning" στις αποσκευές τους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής τους περιοδείας. Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια και δέκα στούντιο άλμπουμ, οι Groundation επιστρέφουν με το 11ο άλμπουμ τους, ηχογραφημένο 100% αναλογικά στο διάσημο ICP Studio στις Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος υψηλής ποιότητας, με σύνθετες αλλά καθηλωτικές ενορχηστρώσεις και στίχους βαθιά ανθρώπινους και ποιητικούς.

Πριν τους Groundation, στη σκηνή του Πλύφα θα εμφανιστούν οι Road Duck - η 7μελής μπάντα με έδρα την Αθήνα, που θεωρείται η καλύτερη μπάντα του Dub-Roots-Reggae ήχου στην Ελλάδα. Ο τελευταίος τους δίσκος "Conflict Of Interest", έχει μαγνητίσει τους fan του είδους, κάτι που αποδείχτηκε και από την πρόσφατη εμφάνισή τους σε ένα γεμάτο Piraeus Club Academy.

Τις δύο μπάντες θα πλαισιώσουν κορυφαίοι Έλληνες Selectors με τα DJ Sets τους. Anna Mystic, Irie Action, Kilimanjaro, Nesta και Piranhas, ολοκληρώνουν ένα μοναδικό Gathering για την Reggae - Dub - Roots σκηνή της χώρας μας.

*Εντός του χώρου θα λειτουργούν bar - κυλικεία για την εξυπηρέτηση του κοινού, και θα διατίθεται official merchandise των καλλιτεχνών και της Innersense Productions.

DAY 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

PLEX - DRUM'N'BASS/JUNGLE

Online: https://cometogether.live/el/event/5221/innerfest-day-1-goldie-vs-photek-plus-local-d-js-fri-12-june-at-plex

Hard Copies: Θα διατεθούν σύντομα

Early Birds: 25 ευρώ (εξαντλήθηκαν)

Προπώληση: 32 ευρώ

Πόρτα: 35 ευρώ



DAY 2

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΛΥΦΑ - GREEK RAP EDITION

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/innerfest-day-2/



Hard Copies:

Monsterville - Αγίας Ειρήνης 13 - Μοναστηράκι

Ministry Of Concrete - Αξαρλιάν 3-5, Σύνταγμα

The Coal Mine - Αγίου Κηρύκου 2, Περιστέρι

Jackal's Tattoo - Σωτήρος Διός 51-53, Πειραιάς

Bashment Cafe Bar - Πάρου 8, Ηλιούπολη

Early Birds 12 ευρώ (εξαντλήθηκαν)

Προπώληση | Πόρτα: 15 ευρώ

DAY 3

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΛΥΦΑ - REGGAE / DUB / ROOTS

Online: https://cometogether.live/event/5016/innerfest-day-3-groundation-road-duck-plus-more-tba



Hard Copies:

Monsterville - Αγίας Ειρήνης 13 - Μοναστηράκι

Smoking Barrels - Ηρακλειδών 56 - Θησείο



Early Birds: 28 ευρώ (εξαντλήθηκαν)

Προπώληση: 33 ευρώ

Πόρτα: 38 ευρώ



ΠΛΥΦΑ

Κορυτσάς 39, - Κάθετη Σπύρου Πάτση

https://plyfa.space/

PLEX Athens

Κεραμεικού 28

https://plx.gr/