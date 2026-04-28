Sani Festival 2026: Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου - Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου

Μια μουσική παράσταση που γεφυρώνει το λαϊκό τραγούδι, την παράδοση και τις σύγχρονες δημιουργίες. Δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, μια ιστορική ορχήστρα και μια συναυλία που φέρνει κοντά διαφορετικές διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζονται στο Sani Festival 2026, το Σάββατο 25 Iουλίου μαζί με την ιστορική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Βασίλη Προδρόμου, σε μια μουσική συνάντηση που ενώνει το λαϊκό τραγούδι, την παράδοση και το σήμερα.

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής τους περιοδείας και φέρνει στον Λόφο της Σάνης μια βραδιά γεμάτη οικειότητα, συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Η Δήμητρα Γαλάνη, με τη μακρά και καθοριστική πορεία της στο ελληνικό τραγούδι και τη βαθιά σχέση της με το λαϊκό ρεπερτόριο, και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια ερμηνεύτρια που έχει συνδέσει τη φωνή της με την παράδοση, το σμυρναίικο τραγούδι και τις μουσικές ρίζες της Μικράς Ασίας, παρουσιάζουν μια μουσική διαδρομή που διατρέχει διαφορετικές όψεις του ελληνικού ρεπερτορίου, από κλασικές δημιουργίες έως σύγχρονες επιλογές, Στη σκηνή θα βρίσκεται και ο Βασίλης Προδρόμου, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός της νεότερης γενιάς, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή παρουσία.

Κομβικό ρόλο στη συναυλία έχει η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, μια ορχήστρα με σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του ελληνικού αστικού λαϊκού και μικρασιατικού ρεπερτορίου. Με τους εξαιρετικούς σολίστες της και την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας, δημιουργεί το μουσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι φωνές και τα τραγούδια αποκτούν νέα πνοή.

Δίπλα τους και δύο υπέροχοι μουσικοί, ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου και ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, που βάζουν τη δική τους σφραγίδα με τρόπο μοναδικό.

Η εμφάνιση της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου προστίθεται στο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του Sani Festival 2026, το οποίο φέρνει και φέτος στη σκηνή του Λόφου της Σάνης σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά την ανακοίνωση του Robert Plant, πρώην frontman των Led Zeppelin, που θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, των Soul II Soul, που θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, και της Βίκυ Λέανδρος, που θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση στις 15 Αυγούστου με μία εντυπωσιακή παραγωγή, οι ανακοινώσεις για το lineup συνεχίζονται.



Sani Festival: ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός στην καρδιά της Χαλκιδικής με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα

Το Sani Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται στο Sani Resort, το παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας -είτε διαμένουν στο θέρετρο είτε όχι- και το εξωτερικό. Πέρα από την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τις χρυσαφένιες παραλίες και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Χαλκιδικής.

Το Sani Festival ενισχύει ακόμη περισσότερο τον προσανατολισμό του προς τη βιώσιμη διοργάνωση, υιοθετώντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. To φεστιβάλ του Sani Resort -του πρώτου ανθρακικά ουδέτερου resort στην Ελλάδα- λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Παράλληλα, έχει ενσωματώσει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης, από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνολική διαχείριση υλικών και πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το Sani Festival ευθυγραμμίζεται με το διεθνές πρότυπο βιώσιμης διοργάνωσης εκδηλώσεων ISO 20121, αποτελώντας το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με δέσμευση στη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την TÜV Austria Hellas. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζει τον πολιτισμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία σε αρμονία με τη φύση και το όραμα του Ομίλου Sani/Ikos.

Από το 1992 έως σήμερα, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, φέρνοντας στον Λόφο της Σάνης καλλιτέχνες που καθόρισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά και σύγχρονες δημιουργικές φωνές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται θρύλοι της διεθνούς σκηνής όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano και Alison Moyet, καθώς και εμβληματικοί Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος. Η διεθνής αναγνώριση του θεσμού επισφραγίζεται με τη διάκριση του Sani Resort ως World's Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για τέσσερα διαδοχικά έτη (2022–2025).

Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου -Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου έχει ξεκινήσει στο more.com