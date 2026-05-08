Allwyn Care: Νέες δράσεις με έμφαση στην πρόληψη και την εθελοντική προσφορά

Νέα προγράμματα προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων, εθελοντικής αιμοδοσίας και προσέλκυσης νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών από την Allwyn Hellas, σε συνεργασία με κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών

Newsbomb

Allwyn Care: Νέες δράσεις με έμφαση στην πρόληψη και την εθελοντική προσφορά

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Επικεφαλής της Ιατρικής Επιτροπής του οργανισμού Choose Life, Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι, Project Manager του οργανισμού Bloode, Μάρη Ευγενίδου-Λόη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του οργανισμού Choose Life, Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες δράσεις για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας παρουσίασε, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, η Allwyn Hellas, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της, παρουσία της ανώτερης διοικητικής ομάδας της εταιρείας και στελεχών από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Οι νέες δράσεις αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας Allwyn Care και έρχονται να συμπληρώσουν το έργο της πλήρους ανακαίνισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», που ανακοινώθηκε στις αρχές Απριλίου και αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της πρωτοβουλίας. Οι νέες δράσεις του Allwyn Care εστιάζουν στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εθελοντική προσφορά, με γνώμονα μια ευρύτερη αλλαγή κουλτούρας. Ειδικότερα, θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Αιμοδοσίας και Προσέλκυσης νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και Πρόγραμμα Προληπτικών Αντικαρκινικών Εξετάσεων, σε συνεργασία με κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, κ. Jan Jaras, τόνισε: «Για εμάς, η Υγεία αποτελεί βασική κοινωνική ανάγκη και έναν από τους πιο σαφείς τρόπους συμβολής στην κοινωνική συνοχή και αξιοπρέπεια. Αυτή η φιλοσοφία διαμορφώνει τα πάντα γύρω από το Allwyn Care. Σήμερα, παρουσιάσαμε δράσεις που επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια νέα κουλτούρα προσφοράς και πρόληψης και έχουν ως στόχο να προσφέρουν απτά αποτελέσματα, σε τομείς όπου η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση μπορούν να σώσουν ζωές. Στην Allwyn, ο κοινωνικός μας ρόλος επικεντρώνεται στην υπευθυνότητα, τη συνέπεια και τον διαρκή αντίκτυπο – και αυτό ακριβώς είναι η ουσία του Allwyn Care!».

1778231629672-729977848-2.jpg

Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, σημείωσε: «Εδώ και χρόνια, η Υγεία είναι στην καρδιά της στρατηγικής μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Με την πρωτοβουλία Allwyn Care, η δέσμευση αυτή γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Η ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» και τις συμπληρωματικές δράσεις που ανακοινώσαμε σήμερα, το Allwyn Care καθίσταται μια ολιστική παρέμβαση για την Υγεία, με σαφή κοινωνικό και εθνικό χαρακτήρα. Το μήνυμα της πρωτοβουλίας μας είναι απλό και ουσιαστικό: Η φροντίδα μπορεί να γίνει πράξη — παντού και για όλους».

3.jpg

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αναγνωρίζοντας την πρωτοβουλία της εταιρείας και τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των δράσεων για την κοινωνία.

Επίσης, τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, η Πρόεδρος και Ιδρύτρια του οργανισμού Choose Life, κ. Μάρη Ευγενίδου-Λόη, ο Καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Επικεφαλής της Ιατρικής Επιτροπής του οργανισμού Choose Life, κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης και η Project Manager του οργανισμού Bloode, κ. Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι. Συγκεκριμένα, παρουσίασαν το έργο των οργανισμών, αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους με την Allwyn και ευχαρίστησαν την εταιρεία για τη συμβολή της.

4.jpg

Ευάγγελος Φιλόπουλος, Μάρη Ευγενίδου-Λόη, Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης και Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι

Οι συμπληρωματικές δράσεις του Allwyn Care

Το Πρόγραμμα Αιμοδοσίας και Προσέλκυσης νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών υλοποιείται μαζί με τους οργανισμούς Bloode και Choose Life και καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε μία από τις πλέον κρίσιμες ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας: την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την αύξηση των εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση – ιδίως της νέας γενιάς – και η διαμόρφωση μιας σταθερής κουλτούρας προσφοράς και εθελοντισμού.

Το Πρόγραμμα Προληπτικών Αντικαρκινικών Εξετάσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και εστιάζει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση διάφορων μορφών καρκίνου. Μέσω μιας κινητής μονάδας υγείας, θα παρέχονται δωρεάν εξετάσεις σε περιοχές που η πρόσβαση σε οργανωμένες δομές υγείας είναι περιορισμένη. Ενδεικτικά, στις παρεχόμενες εξετάσεις περιλαμβάνονται ψηφιακή μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, έλεγχος PSA για τον καρκίνο του προστάτη, δερματοσκόπηση κ.ά. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές και συμβουλευτικές δράσεις από εξειδικευμένες ομάδες.

Συνολικά, οι νέες συμπληρωματικές δράσεις καθιστούν το Allwyn Care μια πραγματικά ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για τη στήριξη και ενίσχυση της Υγείας, καθώς συνδυάζεται η αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, με δράσεις πρόληψης και ενεργοποίησης της κοινωνίας. Η πανελλαδική εμβέλεια των δράσεων και η εστίαση τους σε απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές, προωθούν ενεργά την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ελλάδα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Στήριξη μόνο με φωνή» - Ανακοίνωση για τον σημερινό αγώνα

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν νέα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ - Ποιοι γλιτώνουν φόρο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον πρώην δήμαρχο Καισαριανής Γιώργο Κατημερτζή

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Μπέο για τα ονόματα των Τεμπών στο Σύνταγμα: «Είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της»

13:07ANNOUNCEMENTS

Για μία ακόμη χρονιά, η Kaizen Gaming ξεχωρίζει ως Best Workplaces™ Hellas

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ο Αμερικανός επιβάτης που ανυπομονούσε για την κρουαζιέρα και έγινε γιατρός στο μοιραίο πλοίο

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή τα μέτρα στήριξης, συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Δικηγόρος δολοφόνου: «Κάνω έκκληση στους αυτόκλητους αναλυτές - Μην πυροδοτείτε το κλίμα»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτη φωτιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση στο αρχείο του Οργανισμού

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά ένα ταξίδι; Δεν είναι αυτό που νομίζεις - Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

12:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Μεγάλη αύξηση στο 5,4% τον Απρίλιο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Μέσι, Γιαμάλ, Μπέλινγκχαμ, Σάλαμε, Bad Bunny: Η απίστευτη ταινία μικρού μήκους της Adidas ενόψει του Μουντιάλ 2026

12:14ANNOUNCEMENTS

Allwyn Care: Νέες δράσεις με έμφαση στην πρόληψη και την εθελοντική προσφορά

12:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα και αναλυτικές οδηγίες στους υποψήφιους

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι και τον 12χρονο - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ, απαγόρευση χρήσης στους κάτω των 18 ζητά ο Χρυσοχοΐδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Δεν εντοπίστηκε στρατιωτικό υλικό στο μη επανδρωμένο σκάφος - Φυλάσσεται από το Λιμενικό, θα το εξετάσει κι ο Στρατός

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Δικηγόρος δολοφόνου: «Κάνω έκκληση στους αυτόκλητους αναλυτές - Μην πυροδοτείτε το κλίμα»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτη φωτιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση στο αρχείο του Οργανισμού

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση - Φόβοι και για φυματίωση

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Μπάρμπεκιου στο κατάστρωμα κάνουν οι επιβάτες του Hodius - «Κάνουμε ότι θέλουμε στο πλοίο»

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι και τον 12χρονο - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ, απαγόρευση χρήσης στους κάτω των 18 ζητά ο Χρυσοχοΐδης

09:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Ο θάνατος που άλλαξε την ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

11:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πώς αντέδρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας στη Σαουδική Αραβία του φώναζαν ειρωνικά: «Μέσι, Μέσι» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ