Ύποπτη φωτιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση στο αρχείο του Οργανισμού

Ύποπτη χαρακτηρίζεται η εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή, τα ξημερώματα, σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κτήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και προκάλεσαν ανάφλεξη. Από τα τέσσερα γκαζάκια που ήταν τοποθετημένα στον μηχανισμό, εξερράγη το ένα.

Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στο σημείο, στο οποίο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο της ΕΛΑΣ για να περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού.

Η φωτιά όμως, μπήκε στο αρχείο του οργανισμού, που στεγάζεται ακριβώς στο διπλανό κτήριο και το γεγονός προκαλεί υποψίες.

