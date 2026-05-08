ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα στην οδό Νέστορος στην Ομόνοια
. Από τα τέσσερα γκαζάκια που ήταν τοποθετημένα στον μηχανισμό εξερράγη το ένα
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5) σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κτήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος στην Ομόνοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στο πίσω μέρος του κτιρίου και προκάλεσαν ανάφλεξη. Από τα τέσσερα γκαζάκια που ήταν τοποθετημένα στον μηχανισμό, εξερράγη το ένα. Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στο σημείο, στο οποίο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο της ΕΛΑΣ για να περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού.
