Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον πρώην δήμαρχο Καισαριανής Γιώργο Κατημερτζή

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον ιστορικό δήμαρχο Καισαριανής Γιώργο Κατημερτζή, την Πέμπτη 7 Μαΐου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας. Ο Γιώργος Κατημερτζής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η σύζυγός του, στενοί συγγενείς και φίλοι, καθώς και ο δήμαρχος Καισαριανής και μέλη του δημοτικού συμβουλίου Καισαριανής, είπαν το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα το μεσημέρι η πολιτική κηδεία του Γιώργου Κατημερτζή στο Νεκροταφείο Καισαριανής, όπου παραβρέθηκαν βουλευτές και στελέχη του ΚΚΕ, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.

Το βιογραφικό και η πορεία του

Ο Γιώργος Κατημερτζής γεννήθηκε το 1938 στην Καισαριανή. Από 10 χρονών εργαζόταν ως υδραυλικός. Το 1959 μετανάστευσε στη Γερμανία για να αποφύγει τις διώξεις της Ασφάλειας, καθώς ήταν ενταγμένος στην ΕΔΑ και δραστήριος αγωνιστής. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1966, εργάστηκε ως υδραυλικός και ασχολήθηκε δραστήρια στο κίνημα των επαγγελματιών.

Όπως αναφέρει, ο δήμος Καισαριανής σε ανακοίνωσή του, «στην Καισαριανή, την πόλη που μεγάλωσε και τόσο αγαπούσε, είχε καθοριστική συμβολή και στην Τοπική Διοίκηση. Το 1999 έως το 2002 εκλέγεται Δήμαρχος Καισαριανής και στη συνέχεια δημοτικός σύμβουλος για τρεις θητείες και πιο συγκεκριμένα το 2003-2004, το 2011-2015 και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου το 2015-2019».