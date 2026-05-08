Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Η Πέννυ Ρόγκα και η Μάρα Ράπτη μίλησαν για την επιστροφή στην κορυφή και τη στήριξη από τους φιλάθλους της ομάδας

Newsbomb

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time
ANNOUNCEMENTS
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στη Volley League Γυναικών, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο τη σειρά των τελικών απέναντι στον Ζ.Α.Ο.Ν. με σκορ 3-0. Το Game Time φιλοξένησε δύο από τις πρωταγωνίστριες αυτής της μεγάλης επιτυχίας, την Πέννυ Ρόγκα και τη Μάρα Ράπτη.

Οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν στο στούντιο της Allwyn μαζί με το πολύτιμο τρόπαιο και μίλησαν για τη διαδρομή προς την κορυφή, τις προκλήσεις της σεζόν και τις μάχες που έδωσαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη σχέση τους με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας τη συνεχή στήριξη των φιλάθλων, ενώ παράλληλα έστειλαν μηνύματα και συμβουλές στις νεότερες αθλήτριες.

photo-2.jpg

Η αρχηγός της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα, συγκίνησε με την προσωπική της κατάθεση, αφιερώνοντας το πρωτάθλημα στον εαυτό της για την πολυετή προσπάθεια επιστροφής, αλλά και σε όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Παράλληλα, οι δύο πρωταθλήτριες ανέλυσαν τον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός A.O., που διεξάγεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

photo-3.jpg

Η συνέντευξη έκλεισε σε πιο χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, με τις Πέννυ Ρόγκα και Μάρα Ράπτη να αποδέχονται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη σε ένα παιχνίδι ταμπού, χαρίζοντας αυθόρμητες και χιουμοριστικές στιγμές.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

photo-4.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μποτσουάνα, Φέστους Μογκάε, σε ηλικία 86 ετών

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για 4ημερη εργασία: Όπου εφαρμόστηκε έφερε αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερες συνθήκες εργασίας

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

14:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βατούτιν υπέρ Γιαννακόπουλου: «Η Euroleague το παράκανε, δυσανάλογη τιμωρία με το περιστατικό»

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

14:28ANNOUNCEMENTS

Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

14:19LIFESTYLE

Metallica: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν άκουσε το «Master of Puppets» - «Αυτά θα ακούμε στη συναυλία;» 

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη

14:13ANNOUNCEMENTS

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

14:05ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό: 50% χαμηλότερος κίνδυνος για όσες γέννησαν τουλάχιστον 3 παιδιά - Έρευνα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Στρατός Ξηράς: Πρόσκληση για κατάταξη στρατεύσιμων με την Β’ ΕΣΣΟ 2026

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

14:02LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

13:58LIFESTYLE

Eurovision: Το βίντεο του Akyla σαρώνει σε views και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

13:54LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση-υπονοούμενο λίγο πριν το αποψινό δελτίο - «Last dance»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

13:58LIFESTYLE

Eurovision: Το βίντεο του Akyla σαρώνει σε views και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

14:02LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν νέα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ - Ποιοι γλιτώνουν φόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ