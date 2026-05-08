Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μποτσουάνα, Φέστους Μογκάε, σε ηλικία 86 ετών

Ο πρώην πρόεδρος της Μποτσουάνα, Φέστους Μογκάε, ο οποίος ηγήθηκε της πλούσιας σε διαμάντια χώρας για μία δεκαετία και κέρδισε εύσημα για την καλή διακυβέρνηση και για τη μάχη κατά του HIV/AIDS πέθανε σε ηλικία 86 ετών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, κηρύσσοντας τριήμερο εθνικό πένθος.

Ο Μογκάε υπηρέτησε ως ο τρίτος πρόεδρος της Μποτσουάνα από το 1998 έως το 2008, παραδίδοντας την εξουσία στον αντιπρόεδρο Ίαν Κάμα σε μια ομαλή μετάβαση τονίζοντας τη φήμη της χώρας για την πολιτική σταθερότητά της.

Με σπουδές οικονομικών, ο Μογκάε πιστώθηκε με την επιτυχή διαχείριση της οικονομίας της Μποτσουάνα. Διαχειρίστηκε το θέμα του AIDS ανοιχτά, σε μια περίοδο που η Μποτσουάνα αντιμετώπιζε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά μολύνσεων στον κόσμο και υιοθέτησε ένα από τα πιο περιεκτικά προγράμματα στην αφρικανική ήπειρο κατά του ιού που προκαλεί το AIDS.

Γεννημένος στη Σερόουε στις 21 Αυγούστου 1939, ο Μογκάε σπούδασε στη Βρετανία και άρχισε να εργάζεται στον δημόσιο τομέα της Μποτσουάνα λίγο μετά την ανεξαρτησία της, το 1966. Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος προτού γίνει πρόεδρος.

Ο Μογκάε αποχώρησε αφού ολοκλήρωσε το μέγιστο των δύο προεδρικών θητειών που επιτρέπει το Σύνταγμα.