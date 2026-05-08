Eurovision: Το βίντεο του Akyla «σαρώνει» και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

Η ελληνική αποστολή και ο Akylas βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα στη φετινή Eurovision στη Βιέννη με το τραγούδι «Ferto».

Το βίντεο της πρόβας του Akylas στο TikTok έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια προβολές, ξεπερνώντας όλες τις άλλες συμμετοχές.

Οι επίσημες πρόβες και Dress Rehearsals για τον Α’ ημιτελικό ξεκινούν στις 11 Μαΐου, με τις κριτικές επιτροπές να ψηφίζουν στη δεύτερη πρόβα.

Η τελετή του Τιρκουάζ Χαλιού στην πλατεία του δημαρχείου της Βιέννης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, με τη συμμετοχή όλων των 35 αποστολών.

Η Φινλανδία, παρόλο που είναι φαβορί στους bookmakers, έχει μόνο περίπου 500.000 προβολές στο TikTok, λιγότερες από την ελληνική συμμετοχή.

Σε εξαιρετική φόρμα βρίσκεται η ελληνική αποστολή και ο Akylas, που εντυπωσιάζουν με το «Ferto» τους Eurofans και όσους δίνουν το παρών στη Βιέννη για τη φετινή Eurovision.

Μετά τη δεύτερη τεχνική πρόβα, το βλέμμα είναι στραμμένο στην τελετή του Τιρκουάζ Χαλιού στην πλατεία του δημαρχείου της Βιέννης, την Κυριακή, όπου η πόλη θα υποδεχθεί και επίσημα τις 35 αποστολές των διαγωνιζόμενων χωρών.

Από τη Δευτέρα 11/5 θα έχουμε τις επίσημες πρόβες, ξεκινώντας με την πρώτη Dress Rehearsal του Α’ ημιτελικού στις 16.45 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη Dress Rehearsal στις 22.00. Σε αυτό το σημείο θα ψηφίσουν και οι κριτικές επιτροπές, με τον Akyla να ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Την Τρίτη 12/5 θα ακολουθήσει μία ακόμη Dress Rehearsal για τον Α’ ημιτελικό στις 16.00, ενώ στις 22.00 βγαίνει στον αέρα το live σόου.

Την ίδια ώρα, το βίντεο από την πρόβα του Akyla με το «Ferto» κατάφερε να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύριο views στο TikTok, αφήνοντας πίσω του όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές. Ακόμη και η Φινλανδία, που βρίσκεται στην κορυφή των bookmakers, κατέγραψε περίπου 500.000 προβολές, αριθμός αρκετά μικρότερος σε σχέση με την ελληνική συμμετοχή.

