Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

Κανείς δεν πρέπει να εκπλήσσεται που η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα παροτρύνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να γιορτάσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της δημοκρατία, με μια ομιλία στην Ακρόπολη φέτος το καλοκαίρι. Ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ, η Ελλάδα ενισχύει εμφανώς τη σχέση της με το κινημα MAGA, γράφει το Politico. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει τον ρόλο των «Ελλήνων στοχαστών» στην έμπνευση των ιδρυτών της Αμερικής και υπόσχεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ θερμή υποδοχή και «καλή διασκέδαση» αν επισκεφθεί την περιοχή κατά την περίοδο της επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα.Υπήρξε μια από τις κορυφαίες υποστηρίκτριες μιας ομιλίας Τραμπ στην Ακρόπολη, από την άφιξή της στην Αθήνα τον Νοέμβριο. «Θα το θέλαμε όλοι αυτό, έτσι δεν είναι;» είπε.

Σύμφωνα με το Politico, τη στιγμή που οι σχέσεις του Τραμπ με άλλους ηγέτες της Ε.Ε., όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επιδεινώνονται, ο Αμερικανός πρόεδρος επαινεί την Ελλάδα ως «υπέροχη» και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ, ως «καταπληκτικό τύπο»

Για τον Μητσοτάκη, μια επίσκεψη Τραμπ θα ήταν σημαντική όχι μόνο σε συμβολικό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση βλέπει τις ΗΠΑ - με τη μεγάλη ναυτική τους βάση στην Κρήτη - ως τον απόλυτο εγγυητή της ασφάλειάς της έναντι της Τουρκίας, ενώ επιθυμεί να υποσκάψει το λεγόμενο «bromance» μεταξύ του Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γι' αυτό και η Ελλάδα ποντάρει σε μεγάλο βαθμό στην Ουάσιγκτον και σε επιχειρηματικές συμφωνίες μαζί της, συνάπτοντας συμβόλαια-ορόσημα στον ενεργειακό τομέα και εξασφαλίζοντας σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια.

Όπως αναφέρει το Politico, αυτοί οι στρατιωτικοί και εμπορικοί δεσμοί μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, υποστηρίζονται επίσης από μια ολοένα και πιο ισχυρή ιδεολογική ευθυγράμμιση, καθώς το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς τα δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στη σκληρή της γραμμή απέναντι στη μετανάστευση και εστιάζει σε ζητήματα που παραπέμπουν στη φιλοσοφία MAGA, όπως ο Χριστιανισμός, ο ελληνικός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, υψηλόβαθμα στελέχη της ΝΔ και Έλληνες θαυμαστές του Τραμπ αρπάζουν την ευκαιρία, πλαισιώνοντας τους αξιωματούχους του MAGA που παρελαύνουν τακτικά στην Ελλάδα.

Ο παράγων Κίμπερλι

Από την άφιξή της στην Αθήνα στο τέλος του περασμένου έτους, η Γκίλφοϊλ έχει προσελκύσει έντονη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, με λαμπερές φωτογραφίσεις και εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και γκαλά. Η πρώην εισαγγελέας και παρουσιάστρια του Fox News, η οποία κάποτε ήταν παντρεμένη με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και είχε σχέση και με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχει δείξει από την αρχή ότι επρόκειτο να δώσει έμφαση στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Κατά την πρώτη εβδομάδα της θητείας της, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με τον αμερικανικό ενεργειακό γίγαντα ExxonMobil για την έναρξη υπεράκτιων γεωτρήσεων. Πρόκειται για το πρώτο έργο τέτοιας φύσεως στην Ελλάδα εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Λίγες μέρες αργότερα , η Αθήνα και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, ώστε να βοηθήσουν την Ουκρανία να καλύψει τις ανάγκες της κατά τη χειμερινή περίοδο, καθιστώντας την Ελλάδα την πρώτη χώρα της ΕΕ που συμμετείχε στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αντικαταστήσει «κάθε ίχνος ρωσικού φυσικού αερίου» με αμερικανικό LNG.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)

Στην πρώτη της συνέντευξη στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ εξόργισε την Κίνα, χαρακτηρίζοντας την ιδιοκτησία του λιμανιού του Πειραιά «ατυχή» και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να «διευθετηθεί», υπονοώντας μια πιθανή πώληση. Η ελληνική κυβέρνηση επιτάχυνε τα σχέδια για ένα νέο λιμάνι στην Ελευσίνα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε τότε την κίνηση ως αδιαφανή και πολιτικά υποκινούμενη, ενώ οι αναλυτές ανέφεραν ότι δεν ήταν οικονομικά ή περιβαλλοντικά βιώσιμη η δημιουργία ενός νέου μεγάλου λιμανιού, μόλις 20 χλμ. από τον Πειραιά.

«Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, θα βρω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας σε αυτή την περιοχή, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντισταθώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα», δήλωσε η Γκίλφοϊλ σε μια συζήτηση νωρίτερα φέτος με τον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ από τη δεξιά πλατφόρμα Breitbart, ο οποίος έχει μάλιστα γίνει τακτικός ομιλητής σε ελληνικά πάνελ τα τελευταία δύο χρόνια. «Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα, και θα το κάνω χωρίς να ζητώ συγγνώμη», συνέχισε η Γκίλφοϊλ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μίλησε για τους στενούς δεσμούς της με κυβερνητικούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι έχει ανοιχτές συζητήσεις με τον κ. Μητσοτάκη, τον οποίο, όπως είπε, βλέπει τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. «Του στέλνω μήνυμα και μιλάμε στο τηλέφωνο. Υποστηρίζει πραγματικά τις ΗΠΑ και θέλει να το αποδείξει - πραγματικά το θέλει».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι μιλά καθημερινά και με υπουργούς, οι οποίοι ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήματά της. «Μερικές φορές δεν μπορούσε να μιλήσει επειδή ήταν με άλλους ανθρώπους», είπε για τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. «Είπα: "Δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Απλώς άκουσε"».

«Ο υπουργός Εξωτερικών [Γιώργος] Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας [Νίκος] Δένδιας και ο [υπουργός Ναυτιλίας] Βασίλης Κικίλιας απαντούν πάντα στο τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι Σαββατοκύριακο· έρχονται - αν συναντηθούμε στο σπίτι μου, εμφανίζονται», πρόσθεσε.

Το άγγιγμα του MAGA

Το Politico αναφέρεται επίσης στο ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι έχει γίνει ένα ακόμη σημαντικό σημείο ομιλιών από προσωπικότητες και influencers του κινήματος MAGA.

Μεταξύ αυτών που πραγματοποίησαν το ταξίδι στις πλαγιές του Παρνασσού στο τέλος Απριλίου ήταν: ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ε.Ε. Άντριου Πάζντερ, ο Χρήστος Μαραφάτσος, επικεφαλής του λόμπι «Έλληνες για τον Τραμπ», ο Άλεξ Μπρούσεβιτς, υποστηρικτής του Τραμπ και διευθύνων σύμβουλος της X Strategies, ο Τζέιμς Καράφανο του Heritage Foundation, ο Πολ Ντανς, που διαμόρφωσε το Project 2025 και ο Σκοτ ​​Άτλας, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Τραμπ για την πανδημία της Covid-19.

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της Ρόναν

«Είναι καλό που έχουμε τις ΗΠΑ εδώ για να δείξουμε τι κάνουμε και να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό είναι πραγματικά ο προάγγελος μιας μάχης μεταξύ δύο υπερδυνάμεων: των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά», δήλωσε ο Ντανς στο POLITICO. «Τρέφουμε μεγάλη συμπάθεια για την Ελλάδα. Οι Ελληνοαμερικανοί είναι σίγουρα μερικοί από τους πιο παραγωγικούς και αγαπητούς μετανάστες στην Αμερική».

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Μπόιλ από το Breitbart, τόνισε επίσης την κεντρική θέση της Ελλάδας στο όραμα του MAGA. «Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους των ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ», είπε. «Έχουν πραγματικά αγκαλιάσει αυτό που ο πρόεδρος προσπαθεί να επιτύχει παγκοσμίως».

Κατά τη διάρκεια μιας άλλης συζήτησης σε πάνελ, οι συμμετέχοντες επαίνεσαν με τη σειρά τους τον πρόεδρο και τις αποφάσεις του σχεδόν για τα πάντα, από το Ιράν μέχρι και τους δασμούς. Η Γκίλφοϊλ καθόταν στην πρώτη σειρά, ακούγοντας προσεκτικά και χαμογελώντας πλατιά.

Επιδιόρθωση των σχέσεων

Όπως επισημαίνει το Politico, ο Μητσοτάκης ανέκαθεν υποστήριζε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και, μετά την εκλογή του το 2019, η σημασία της αμερικανικής παρουσίας έχει αυξηθεί. Η ελληνική κυβέρνηση παραχώρησε μάλιστα στις ΗΠΑ απεριόριστη πρόσβαση σε τέσσερις κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ αμερικανικοί εταιρικοί κολοσσοί όπως η Pfizer και η Microsoft έχουν καθιερώσει τη χώρα μας ως περιφερειακό κόμβο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022, ο Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που εκφώνησε ιστορική ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του αμερικανικού Κογκρέσου. Χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από την τότε Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, και αργότερα θεωρήθηκε ένθερμος υποστηρικτής της υποψηφιότητάς της.Όταν όμως εξελέγη ο Τραμπ, η στενή σχέση που φαινόταν να έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός με τη Χάρις θεωρήθηκε ξαφνικά ως αδύναμο σημείο.

Τα μικρότερα ακροδεξιά κόμματα της Ελλάδας, τα οποία κερδίζουν έδαφος, επέκριναν τον Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί πάρα πολλές «woke» πολιτικές και ότι είναι «ανεπιθύμητος» από τον Τραμπ. Εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία ότι ο λανθασμένος υπολογισμός του Μητσοτάκη θα δυσκόλευε τον Τραμπ να απομακρυνθεί από τις απόψεις του για τον Ερντογάν ως «φανταστικό» και «σπουδαίο ηγέτη».

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ

Αυτό, σύμφωνα με το Politico, σήμαινε ότι το ελληνικό συντηρητικό στρατόπεδο έπρεπε να σπεύσει να συμβαδίσει με τον Τραμπ, εξαπολύοντας τη δική του «επίθεση» τύπου MAGA. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο η αντιπολίτευση έχει χαρακτηρίσει ως «επίδοξο Τραμπ» ή «μίμο του Τραμπ», έχει επανειλημμένα επαινέσει τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ και έχει δηλώσει ότι θα «τον ψήφιζε και με τα δύο χέρια».

Αρκετοί ακόμα υπουργοί της ΝΔ εξέλαβαν θετικά την εκλογική νίκη του Τραμπ. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ψήφισαν με βάση οικονομικές ανησυχίες και την αντίθεσή τους στην παράνομη μετανάστευση, καθώς και στη "woke" ατζέντα». Ο Μάκης Βορίδης τοποθετήθηκε σε ακόμη πιο έντονο ύφος, λέγοντας πως: «Ό,τι είναι δεξιό είναι καλό».

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης ήταν επίσης πρόθυμος να δείξει την υποστήριξή του στον Τραμπ. Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Μητσοτάκης επαίνεσε την επιδρομή στο Καράκας, λέγοντας ότι: «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα». «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», είχε δηλώσει τότε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Η αντιπολίτευση είχε επικρίνει έντονα αυτή του στη στάση, την οποία και αποκάλεσε «δουλοπρεπή υπακοή» στον Τραμπ.

Φαίνεται όμως ότι η ταχεία στροφή του Μητσοτάκη προς τον Τραμπ αποδίδει καρπούς, ιδιαίτερα αν ο Τραμπ επισκεφθεί τελικά την Ελλάδα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Breitbart, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να τον κάνει να νιώσει σαν στο σπίτι του. «Οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας», είπε.