Στρατός Ξηράς: Πρόσκληση για κατάταξη στρατεύσιμων με την Β’ ΕΣΣΟ 2026

Αναλυτικά οι στρατεύσιμοι που καλούνται

Newsbomb

Στρατός Ξηράς: Πρόσκληση για κατάταξη στρατεύσιμων με την Β’ ΕΣΣΟ 2026
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) καλεί για κατάταξη τους στρατεύσιμους στον Στρατό Ξηράς με τη Β' ΕΣΣΟ 2026.

Ειδικότερα καλούνται:

α. Από 2 μέχρι 5 Ιουνίου 2026:

1) Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2028 (έτος γέννησης 2007) που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Αττικής (μόνο των Δήμων αρμοδιότητας της ΣΥ Πειραιά), Αχαΐας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης (με επώνυμο που αρχίζει από Μ έως και Ω), Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Λασιθίου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Σάμου, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

2) Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως και 2028 (έτη γέννησης 1982 έως και 2007) από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2025 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2026.

β. Από 25 μέχρι 29 Μαΐου, οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2026.

2. Οι καλούμενοι κατά την κατάταξή τους να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε:

α. Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας,

β. Το Σημείωμα Κατάταξης,

γ. Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους,

δ. Αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ),

ε. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),


στ. Ακτινογραφία θώρακα, που εφοδιάζονται δωρεάν, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

ζ. Αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορoνοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, πριν από την ημέρα κατάταξής τους. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

η. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) με φ/α της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου τον στρατεύσιμο και

θ. Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η ομάδα αίματός τους.

3. Οι υπόχρεοι προς κατάταξη, που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παρακολουθούνται για τουλάχιστον 6 μήνες, έχουν τη δυνατότητα:

α. Να εξετάζονται στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς, με ραντεβού στα αντίστοιχα με την πάθησή τους εξωτερικά ιατρεία, για τη λήψη ιατρικής γνωμάτευσης, πριν από την κατάταξή τους. Κατά την προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων να επιδεικνύουν το σημείωμα κατάταξής τους και να προσκομίζουν τον πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής τους. Εν συνεχεία θα τους επιδίδεται ιατρική γνωμάτευση από το στρατιωτικό ιατρό του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, την οποία θα προσκομίζουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), προκειμένου να εξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

β. Εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξεταστούν σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους από τους θεράποντες ιατρούς κρατικών και μόνο νοσοκομείων. Η γνωμάτευση αυτή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής του. Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεοι προς κατάταξη να προσκομίζουν την ως άνω γνωμάτευση στην ιατρική υπηρεσία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

4. Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται για κατάταξη, παρέχονται από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στο διαδικτυακό τόπο «www.stratologia.gr», μέσω του οποίου οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να εκτυπώσουν το Σημείωμα Κατάταξης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μποτσουάνα, Φέστους Μογκάε, σε ηλικία 86 ετών

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για 4ημερη εργασία: Όπου εφαρμόστηκε έφερε αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερες συνθήκες εργασίας

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

14:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βατούτιν υπέρ Γιαννακόπουλου: «Η Euroleague το παράκανε, δυσανάλογη τιμωρία με το περιστατικό»

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

14:28ANNOUNCEMENTS

Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

14:19LIFESTYLE

Metallica: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν άκουσε το «Master of Puppets» - «Αυτά θα ακούμε στη συναυλία;» 

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη

14:13ANNOUNCEMENTS

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

14:05ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό: 50% χαμηλότερος κίνδυνος για όσες γέννησαν τουλάχιστον 3 παιδιά - Έρευνα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Στρατός Ξηράς: Πρόσκληση για κατάταξη στρατεύσιμων με την Β’ ΕΣΣΟ 2026

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

14:02LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

13:58LIFESTYLE

Eurovision: Το βίντεο του Akyla σαρώνει σε views και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

13:54LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση-υπονοούμενο λίγο πριν το αποψινό δελτίο - «Last dance»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

13:58LIFESTYLE

Eurovision: Το βίντεο του Akyla σαρώνει σε views και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

14:02LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν νέα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ - Ποιοι γλιτώνουν φόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ